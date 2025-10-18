Подробно търсене

Локомотив Пловдив постигна първа победа в елита на българския мъжки баскетбол

Димитър Петков
Снимка: БК Локомотив Пловдив
Пловдив,  
18.10.2025 20:05
 (БТА)

Отборът на Локомотив Пловдив, който през този сезон прави своя дебют в елита на българския баскетбол при мъжете, постигна първа победа в Националната баскетболна лига (НБЛ). Възпитаниците на старши треньора Асен Николов разгромиха състава на Шумен с 96:59 (31:10, 20:23, 22:8, 23:18) като домакини в среща от третия кръг на шампионата. 

По този начин "железничарите" вече са с баланс от един успех и две поражения, докато за Шумен това бе втора загуба от два изиграни мача до момента. 

„Черно-белите“ стартираха изключително силно двубоя в зала "Сила". Те ограничиха своя съперник в подкошието и същевременно поддържаха висок процент на успешни стрелби от игра, което им позволи да отворят разлика от 21 точки в края на първите десет минути – 31:10. 

Гостите опитаха да отговорят на агресията във втората част и съумяха да подобрят представянето си в атака, като по този начин спечелиха втората четвърт с 23:20, което намали изоставането им до 18 точки на почивката – 51:33 в полза на Локомотив. 

След паузата импулсът в играта на Шумен изчезна и домакините се възползваха от това. В хода на третата четвърт "черно-белите" допуснаха само 8 точки в своя кош, а на свой ред реализираха нови 22, за да стигнат до повече от убедителен аванс от 32 точки при 73:41.

До края играчите на Асен Николов не допуснаха изненада, за да се поздравят с категоричен успех след 96:59.

Най-полезен за победителите бе Калил Милър с "дабъл-дабъл" от 20 точки и 16 борби, а Девърл Рамзи добави 17 точки и 6 асистенции. 

За гостите от Шумен Андрия Блатанчич реализира 15 точки.

Срещи от третия кръг в Sesame Национална баскетболна лига (НБЛ):

Локомотив (Пловдив) – Шумен - 96:59 (31:10, 20:23, 22:8, 23:18)
Левски (София) - Миньор 2015 (Перник) – 76:82 (22:20, 19:10, 14:27, 21:25)

в неделя:
Академик Бултекс 99 (Пловдив) – Берое (Стара Загора)
Спартак (Плевен) – Балкан (Ботевград)

в понеделник:
Рилски спортист (Самоков) – Черно море Тича (Варна)

почива – Ботев 2012 (Враца)

временно класиране:
1. Миньор 2015	        3   2	1   242:245   5 точки
2. Рилски спортист	2   2	0   194:147   4	
3. Локомотив Пловдив    3   1	2   253:228   4
4. Черно море Тича      2   2	0   168:143   4	
5. Балкан	        2   2	0   170:146   4	
6. Берое-Стара Загора   2   2	0   173:164   4	
7. Левски		3   0	3   212:268   3	
8. Спартак Плевен       1   1	0    81:66    2	
9. Ботев 2012 Враца	2   0	2   152:172   2	
10. Академик Бултекс 99 2   0	2   146:170   2	
11. Шумен	        2   0	2   137:179    2

/КМ/

Към 20:24 на 18.10.2025 Новините от днес

