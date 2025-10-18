Локомотив Пловдив постигна първа победа в елита на българския мъжки баскетбол

Отборът на Локомотив Пловдив, който през този сезон прави своя дебют в елита на българския баскетбол при мъжете, постигна първа победа в Националната баскетболна лига (НБЛ). Възпитаниците на старши треньора Асен Николов разгромиха състава на Шумен с 96:59 (31:10, 20:23, 22:8, 23:18) като домакини в среща от третия кръг на шампионата.

По този начин "железничарите" вече са с баланс от един успех и две поражения, докато за Шумен това бе втора загуба от два изиграни мача до момента.

„Черно-белите“ стартираха изключително силно двубоя в зала "Сила". Те ограничиха своя съперник в подкошието и същевременно поддържаха висок процент на успешни стрелби от игра, което им позволи да отворят разлика от 21 точки в края на първите десет минути – 31:10.

Гостите опитаха да отговорят на агресията във втората част и съумяха да подобрят представянето си в атака, като по този начин спечелиха втората четвърт с 23:20, което намали изоставането им до 18 точки на почивката – 51:33 в полза на Локомотив.

След паузата импулсът в играта на Шумен изчезна и домакините се възползваха от това. В хода на третата четвърт "черно-белите" допуснаха само 8 точки в своя кош, а на свой ред реализираха нови 22, за да стигнат до повече от убедителен аванс от 32 точки при 73:41.

До края играчите на Асен Николов не допуснаха изненада, за да се поздравят с категоричен успех след 96:59.

Най-полезен за победителите бе Калил Милър с "дабъл-дабъл" от 20 точки и 16 борби, а Девърл Рамзи добави 17 точки и 6 асистенции.

За гостите от Шумен Андрия Блатанчич реализира 15 точки.

Срещи от третия кръг в Sesame Национална баскетболна лига (НБЛ): Локомотив (Пловдив) – Шумен - 96:59 (31:10, 20:23, 22:8, 23:18) Левски (София) - Миньор 2015 (Перник) – 76:82 (22:20, 19:10, 14:27, 21:25) в неделя: Академик Бултекс 99 (Пловдив) – Берое (Стара Загора) Спартак (Плевен) – Балкан (Ботевград) в понеделник: Рилски спортист (Самоков) – Черно море Тича (Варна) почива – Ботев 2012 (Враца) временно класиране: 1. Миньор 2015 3 2 1 242:245 5 точки 2. Рилски спортист 2 2 0 194:147 4 3. Локомотив Пловдив 3 1 2 253:228 4 4. Черно море Тича 2 2 0 168:143 4 5. Балкан 2 2 0 170:146 4 6. Берое-Стара Загора 2 2 0 173:164 4 7. Левски 3 0 3 212:268 3 8. Спартак Плевен 1 1 0 81:66 2 9. Ботев 2012 Враца 2 0 2 152:172 2 10. Академик Бултекс 99 2 0 2 146:170 2 11. Шумен 2 0 2 137:179 2

.