Спартак Плевен нанесе първа загуба на Балкан, Берое се наложи над Академик Бултекс 99 в Националната баскетболна лига

Спартак Плевен се наложи над Балкан със 78:70 (16:16, 19:22, 18:15, 25:17) като домакин в зала "Балканстрой" в мач от третия кръг на Националната баскетболна лига за мъже (НБЛ). Плевенчани постигнаха втората си победа от двете си срещи до момента, докато Балкан допусна първа загуба от три изиграни двубоя.

Двата състава направиха равностойна първа четвърт, която приключи при равенство 16:16, а през втория период Балкан поведе с 38:29, преди домакините да намалят до 3 точки пасива си на почивката - 35:38.

И след паузата оспорваната игра продължи, като ботевградчани имаха леко преимущество, но Спартак изравни за 53:53 преди заключителните 10 минути. В оставащото време плевенчани осъществиха обрат и оползотвориха превъзходството си с втория си успех за сезона.

Мартин Сотиров се отличи с 16 точки и 2 борби за Спартак, докато Ноел Браун се включи с 14 точки и 7 борби.

За Балкан Кортни Алекзандър се отчете с 16 точки и 7 борби, а Илиян Пищиков добави 13 точки и 5 борби.

В друга среща от кръга Академик Бултекс 99 отстъпи при домакинството си срещу Берое с 67:86 (16:22, 20:16, 24:29, 7:19) в Пловдив и допусна трето поредно поражение. Съставът от Стара Загора продължава без загуба от началото на сезона.

Гостите от Берое започнаха по-добре и си осигуриха 6 точки аванс след първите 10 минути игра - 22:16. Разликата стигна 10 точки в полза на старозагорци през втората част при 29:19, но домакините се доближиха до 2 - 36:38 в края на първото полувреме.

Преднината на Берое достигна 17 точки - 62:45 в хода на третия период, преди баскетболистите на Академик Бултекс 99 да успеят да съкратят от пасива си до 60:67 след 30 минути игра. В последната четвърт обаче гостите доминираха и приключиха двубоя с 19 точки преднина.

Дариъс Куинсбери беше най-резултатен за Берое с 18 точки, 3 борби и 4 асистенции, а Дешон Пърсънс допринесе за победата със 17 точки, 5 борби и 3 асистенции.

За пловдивчани Жакес Йоу завърши с 20 точки, 6 борби и 4 асистенции.

В следващия кръг от НБЛ тимът на Спартак Плевен ще гостува на Миньор 2015 на 24 октомври, два дни по-късно Балкан приема Рилски спортист, а за Академик Бултекс 99 предстои гостуване на Черно море Тича, докато но 27 октомври Берое посреща Локомотив Пловдив.

Срещи от третия кръг в Sesame Национална баскетболна лига (НБЛ): Академик Бултекс 99 (Пловдив) – Берое (Стара Загора) - 67:86 (16:22, 20:16, 24:29, 7:19) Спартак (Плевен) – Балкан (Ботевград) - 78:70 (16:16, 19:22, 18:15, 25:17) в понеделник: Рилски спортист (Самоков) – Черно море Тича (Варна) почива – Ботев 2012 (Враца) от събота: Локомотив (Пловдив) – Шумен - 96:59 (31:10, 20:23, 22:8, 23:18) Левски (София) - Миньор 2015 (Перник) – 76:82 (22:20, 19:10, 14:27, 21:25)

временно класиране: 1. Берое-Стара Загора 3 3 0 259:231 6 точки 2. Балкан 3 2 1 240:224 5 3. Миньор 2015 3 2 1 242:245 5 4. Рилски спортист 2 2 0 194:147 4 5. Локомотив Пловдив 3 1 2 253:228 4 6. Черно море Тича 2 2 0 168:143 4 7. Спартак Плевен 2 2 0 159:136 4 8. Академик Бултекс 99 3 0 3 213:256 3 9. Левски 3 0 3 212:268 3 10. Ботев 2012 Враца 2 0 2 152:172 2 11. Шумен 2 0 2 137:179 2