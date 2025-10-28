Спартак Плевен допусна първа загуба в Европейската северна баскетболна лига

Спартак Плевен отстъпи пред косовския Пея с 81:96 (9:28, 25:25, 22:29, 25:14) като гост в двубой от третия кръг в група С на Европейската северна баскетболна лига за мъже.

Загубата беше първа за плевенчани след двете им победи в началото на надпреварата, докато Пея постигна първи успех.

Силното начало на домакините беше ключово за развоя на срещата. Баскетболистите на Пея реализираха 28 точки срещу само 9 за Спартак в първите 10 минути. Последва равностойна втора част, в която обаче Пея поддържаше аванса си и на почивката водеше с 53:34.

И след паузата ситуацията на терена не се промени особено, за да изостава Спартак Плевен с 56:82 преди заключителните 10 минути. Пея вдигна разликата до 29 точки на старта на последния период и до края мачът се доиграваше.

Ноел Браун беше най-резултатен за Спартак с 19 точки и 3 борби, а Мартин Сотиров реализира 18 точки и 4 борби.

За домакините Скайлър Флатън завърши с 21 точки, 3 борби и 3 асистенции.

В следващия си двубой от европейската клубна надпревара плевенчани ще гостуват на гръцкия Ираклис на 12 ноември. Преди това за Спартак предстоят два мача от Националната баскетболна лига - домакинство на Берое на 2 ноември и гостуване на Черно море Тича на 8 ноември.