Миньор 2015 надделя над Спартак Плевен за трета поредна победа в Националната баскетболна лига

Кремена Младенова
снимка: Кореспондент на БТА в Перник Мая Костадинова, архив
Перник,  
24.10.2025 21:16
 (БТА)

Отборът на Миньор 2015 надигра Спартак Плевен с 88:85 (25:27, 23:23, 14:14, 26:21) като домакин в зала "Борис Гюдеров" в Перник в среща от четвъртия кръг в Националната баскетболна лига за мъже (НБЛ). Победата беше трета поредна за тима от Перник, който излезе начело във временното класиране с три успеха от четири мача, докато Спартак е четвърти, след като допусна първо поражение от трите си двубоя до момента.

Домакините от Миньор 2015 на два пъти поведоха с 5 точки в началните минути на срещата, включително имаха аванс от 25:21, преди Спартак да завърши първата част със серия от 6:0, за да поведе с 27:25. Последва оспорвана втора четвърт, в която гостите имаха леко преимущество и на няколко пъти вдигнаха разликата до 7 точки, но перничани успяха да скъсят дистанцията отново до 2 точки - 48:50 в края на първото полувреме.

След почивката Спартак Плевен задържа водачеството и пак дръпна със 7 точки при 59:52, фиксирани с кош на Ноел Браун при оставащи три минути и половина от третия период, но Миньор 2015 намери начин за пореден път да намали разликата до 2 точки и изоставаше с 62:64 след 30 минути игра.

На старта на последната част домакините направиха серия от 7:0, за да обърнат до 69:65 в своя полза, а при три минути преди края на двубоя Васил Попов реализира 2 точки за преднина от 79:72 за Миньор 2015. Отново Попов отбеляза тройка за аванс от 86:80 при оставащи 21 секунди, но Джейлан Макклауд бързо върна точна далечна стрелба в коша на перничани. Последва размяна на наказателни удари и домакините ликуваха.

Васил Попов беше най-резултатен за Миньор 2015 с 20 точки и 2 борби, а Лъчезар Тошков и Алекс Уандие реализираха по 15 точки, като Тошков добави 3 борби и 9 асистенции, а Уандие - 5 борби. Новото попълнение Монтавиус Мърфи се отчете с 4 точки и 8 борби.

За гостите Джейлан Макклауд отбеляза 22 точки, а Джулиен Люис завърши с 14 точки, 5 борби и 3 асистенции.

В следващия кръг от НБЛ баскетболистите на Спартак Плевен ще посрещнат Берое на 2 ноември, докато ден по-късно Миньор 2015 ще бъде домакин на тима на Балкан.

Мачове от четвъртия кръг в Sesame Национална баскетболна лига (НБЛ):

Миньор 2015 (Перник) –  Спартак (Плевен) (25:27, 23:23, 14:14, )

в неделя:
Балкан (Ботевград) – Рилски спортист (Самоков)
Шумен (Шумен) – Ботев (Враца)
Черно море Тича (Варна) – Академик Бултекс 99 (Пловдив)

в понеделник:
Берое (Стара Загора) – Локомотив (Пловдив)
почива – Левски (София)

временно класиране:
1. Миньор 2015          4   3    1   330:330   7 точки
2. Рилски спортист      3   3    0   290:231   6
3. Берое-Стара Загора   3   3    0   259:231   6
4. Спартак Плевен       3   2    1    244:224  5
5. Балкан               3   2    1   240:224   5
6. Черно море Тича      3   2    1   252:239   5
7. Локомотив Пловдив    3   1    2   253:228   4
8. Академик Бултекс 99  3   0    3   213:256   3
9. Левски               3   0    3   212:268   3
10. Ботев 2012 Враца    2   0    2   152:172   2
11. Шумен               2   0    2   137:179   2

