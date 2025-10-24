Миньор 2015 надделя над Спартак Плевен за трета поредна победа в Националната баскетболна лига

Отборът на Миньор 2015 надигра Спартак Плевен с 88:85 (25:27, 23:23, 14:14, 26:21) като домакин в зала "Борис Гюдеров" в Перник в среща от четвъртия кръг в Националната баскетболна лига за мъже (НБЛ). Победата беше трета поредна за тима от Перник, който излезе начело във временното класиране с три успеха от четири мача, докато Спартак е четвърти, след като допусна първо поражение от трите си двубоя до момента.

Домакините от Миньор 2015 на два пъти поведоха с 5 точки в началните минути на срещата, включително имаха аванс от 25:21, преди Спартак да завърши първата част със серия от 6:0, за да поведе с 27:25. Последва оспорвана втора четвърт, в която гостите имаха леко преимущество и на няколко пъти вдигнаха разликата до 7 точки, но перничани успяха да скъсят дистанцията отново до 2 точки - 48:50 в края на първото полувреме.

След почивката Спартак Плевен задържа водачеството и пак дръпна със 7 точки при 59:52, фиксирани с кош на Ноел Браун при оставащи три минути и половина от третия период, но Миньор 2015 намери начин за пореден път да намали разликата до 2 точки и изоставаше с 62:64 след 30 минути игра.

На старта на последната част домакините направиха серия от 7:0, за да обърнат до 69:65 в своя полза, а при три минути преди края на двубоя Васил Попов реализира 2 точки за преднина от 79:72 за Миньор 2015. Отново Попов отбеляза тройка за аванс от 86:80 при оставащи 21 секунди, но Джейлан Макклауд бързо върна точна далечна стрелба в коша на перничани. Последва размяна на наказателни удари и домакините ликуваха.

Васил Попов беше най-резултатен за Миньор 2015 с 20 точки и 2 борби, а Лъчезар Тошков и Алекс Уандие реализираха по 15 точки, като Тошков добави 3 борби и 9 асистенции, а Уандие - 5 борби. Новото попълнение Монтавиус Мърфи се отчете с 4 точки и 8 борби.

За гостите Джейлан Макклауд отбеляза 22 точки, а Джулиен Люис завърши с 14 точки, 5 борби и 3 асистенции.

В следващия кръг от НБЛ баскетболистите на Спартак Плевен ще посрещнат Берое на 2 ноември, докато ден по-късно Миньор 2015 ще бъде домакин на тима на Балкан.

Мачове от четвъртия кръг в Sesame Национална баскетболна лига (НБЛ):

Миньор 2015 (Перник) – Спартак (Плевен) (25:27, 23:23, 14:14, )

в неделя: Балкан (Ботевград) – Рилски спортист (Самоков) Шумен (Шумен) – Ботев (Враца) Черно море Тича (Варна) – Академик Бултекс 99 (Пловдив)

в понеделник: Берое (Стара Загора) – Локомотив (Пловдив) почива – Левски (София) временно класиране: 1. Миньор 2015 4 3 1 330:330 7 точки 2. Рилски спортист 3 3 0 290:231 6 3. Берое-Стара Загора 3 3 0 259:231 6 4. Спартак Плевен 3 2 1 244:224 5 5. Балкан 3 2 1 240:224 5 6. Черно море Тича 3 2 1 252:239 5 7. Локомотив Пловдив 3 1 2 253:228 4 8. Академик Бултекс 99 3 0 3 213:256 3 9. Левски 3 0 3 212:268 3 10. Ботев 2012 Враца 2 0 2 152:172 2 11. Шумен 2 0 2 137:179 2

