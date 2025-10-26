Подробно търсене

Кремена Младенова
Ботев Враца спечели гостуването си в Шумен за първи успех в Националната баскетболна лига
снимка: Кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков (архив)
Шумен,  
26.10.2025 19:10
 (БТА)

Дебютантът Ботев 2012 Враца преодоля отбора на Шумен с 89:74 (29:17, 24:20, 17:18, 19:19) като гост в среща от четвъртия кръг в Националната баскетболна лига за мъже (НБЛ). Ботев постигна първа победа за сезона от трите си изиграни мача, докато Шумен допусна трета поредна загуба.

Гостите започнаха по-стабилно двубоя и поведоха с 15 точки още през първата четвърт при 25:10, а след 10 минути игра резултатът беше 29:17 в полза на Ботев след 10 минути игра. До почивката врачани поддържаха аванса си, който достигна 20 точки при 51:31 при оставаща малко повече от минута от първото полувреме и на почивката баскетболистите на Шумен изоставаха с 37:53.

След паузата състезателите на Ботев Враца не изпуснаха водачеството, а домакините не успяха да намалят разликата под 15 точки, каквато бе дистанцията преди заключителните 10 минути - 55:70. Две минути и половина преди края на двубоя с точен изстрел на Андрия Блатанчич от наказателната линия тимът на Шумен се доближи на 10 точки - 72:82, но гостите удържаха победата.

Георги Герганов се отличи с 33 точки, 9 борби и 7 асистенции за Ботев Враца, а Михаил Калинов добави 14 точки, 4 борби и 3 асистенции.

Костадин Лазаров завърши с 20 точки, 6 борби и 5 асистенции за домакините.

За отбора на Шумен предстои гостуване на Рилски спортист в Самоков на 1 ноември, а Ботев 2012 Враца ще гостува на Академик Бултекс 99 в Пловдив.

Мачове от четвъртия кръг в Sesame Национална баскетболна лига (НБЛ):

Шумен (Шумен) – Ботев (Враца) – 74:89 (17:29, 20:24, 18:17, 19:19)
Балкан (Ботевград) – Рилски спортист (Самоков) – 75:70 (13:21, 18:17, 21:20, 23:12)

по-късно днес:
Черно море Тича (Варна) – Академик Бултекс 99 (Пловдив)

в понеделник:
Берое (Стара Загора) – Локомотив (Пловдив)

от петък:
Миньор 2015 (Перник) –  Спартак (Плевен) - 88:85 (25:27, 23:23, 14:14, 26:21)
почива – Левски (София)

временно класиране:
1. Рилски спортист      4   3    1   360:306   7 точки
2. Балкан               4   3    1   315:294   7
3. Миньор 2015          4   3    1   330:330   7
4. Берое-Стара Загора   3   3    0   259:231   6
5. Спартак Плевен       3   2    1   244:224   5
6. Черно море Тича      3   2    1   252:239   5
7. Локомотив Пловдив    3   1    2   253:228   4
8. Ботев 2012 Враца     3   1    2   241:246   4
9. Академик Бултекс 99  3   0    3   213:256   3
10. Левски              3   0    3   212:268   3
11. Шумен               3   0    3   211:268   3

.

/КМ/

Към 19:42 на 26.10.2025 Новините от днес

