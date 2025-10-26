Ботев Враца спечели гостуването си в Шумен за първи успех в Националната баскетболна лига

Дебютантът Ботев 2012 Враца преодоля отбора на Шумен с 89:74 (29:17, 24:20, 17:18, 19:19) като гост в среща от четвъртия кръг в Националната баскетболна лига за мъже (НБЛ). Ботев постигна първа победа за сезона от трите си изиграни мача, докато Шумен допусна трета поредна загуба.

Гостите започнаха по-стабилно двубоя и поведоха с 15 точки още през първата четвърт при 25:10, а след 10 минути игра резултатът беше 29:17 в полза на Ботев след 10 минути игра. До почивката врачани поддържаха аванса си, който достигна 20 точки при 51:31 при оставаща малко повече от минута от първото полувреме и на почивката баскетболистите на Шумен изоставаха с 37:53.

След паузата състезателите на Ботев Враца не изпуснаха водачеството, а домакините не успяха да намалят разликата под 15 точки, каквато бе дистанцията преди заключителните 10 минути - 55:70. Две минути и половина преди края на двубоя с точен изстрел на Андрия Блатанчич от наказателната линия тимът на Шумен се доближи на 10 точки - 72:82, но гостите удържаха победата.

Георги Герганов се отличи с 33 точки, 9 борби и 7 асистенции за Ботев Враца, а Михаил Калинов добави 14 точки, 4 борби и 3 асистенции.

Костадин Лазаров завърши с 20 точки, 6 борби и 5 асистенции за домакините.

За отбора на Шумен предстои гостуване на Рилски спортист в Самоков на 1 ноември, а Ботев 2012 Враца ще гостува на Академик Бултекс 99 в Пловдив.

Мачове от четвъртия кръг в Sesame Национална баскетболна лига (НБЛ): Шумен (Шумен) – Ботев (Враца) – 74:89 (17:29, 20:24, 18:17, 19:19) Балкан (Ботевград) – Рилски спортист (Самоков) – 75:70 (13:21, 18:17, 21:20, 23:12) по-късно днес: Черно море Тича (Варна) – Академик Бултекс 99 (Пловдив) в понеделник: Берое (Стара Загора) – Локомотив (Пловдив) от петък: Миньор 2015 (Перник) – Спартак (Плевен) - 88:85 (25:27, 23:23, 14:14, 26:21) почива – Левски (София) временно класиране: 1. Рилски спортист 4 3 1 360:306 7 точки 2. Балкан 4 3 1 315:294 7 3. Миньор 2015 4 3 1 330:330 7 4. Берое-Стара Загора 3 3 0 259:231 6 5. Спартак Плевен 3 2 1 244:224 5 6. Черно море Тича 3 2 1 252:239 5 7. Локомотив Пловдив 3 1 2 253:228 4 8. Ботев 2012 Враца 3 1 2 241:246 4 9. Академик Бултекс 99 3 0 3 213:256 3 10. Левски 3 0 3 212:268 3 11. Шумен 3 0 3 211:268 3

.