„Няма как да не поздравя моите момчета“, каза наставникът на Миньор 2015 победата над Спартак Плевен в оспорван мач от шампионата по баскетбол

„Няма как да не поздравя моите момчета за невероятното второ полувреме“, каза за БТА наставникът на Миньор 2015 Ивица Вукотич, след като победи Спартак Плевен в оспорван мач.

Отборът на Миньор 2015 надигра гостите с 88:85 (25:27, 23:23, 14:14, 26:21) като домакин в зала „Борис Гюдеров“ в Перник в среща от четвъртия кръг на Националната баскетболна лига за мъже (НБЛ). Победата беше трета поредна за тима от Перник, който излезе начело във временното класиране с три успеха от четири мача, докато Спартак е четвърти, след като допусна първо поражение от трите си двубоя до момента.

„Беше труден мач за нас. Искаше ми се да играем така през цялото време. Първо, мога да благодаря на великата публика, която беше днес в залата“, коментира още Вукотич.

Той добави, че през първото полувреме са били много притеснени в играта, тъй като противникът ги е водил само с две точки разлика.

„Казах им малко да се отпуснат и да играят в защита, тъй като имахме големи шансове да победим в този мач“, допълни наставникът.

Той коментира, че е доволен от мача и от всяка една минута. На въпроса дали обещава победа, Ивица Вукотич отговори, че може да я обещае, защото ще се борят за всяко едно място и за всяка победа.

„Едва четвърти кръг е. Предстои ни трудно домакинство с Балкан. Надявам се да зарадваме публиката с още една победа“, допълни още старши треньорът на Миньор 2015.

MVP на мача стана Лъчезар Тошков. Той коментира, че мачът е бил тежък, но с неговите съотборници са се подготвили добре.

„Тук трябва да поздравим нашите треньори, които си бяха свършили прекрасно работата, бяха ни подготвили и знаехме какво да очакваме от отбора на Плевен“, допълни още Тошков.