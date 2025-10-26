Балкан нанесе първа загуба на Рилски спортист за сезона в Националната баскетболна лига

Балкан нанесе първа загуба на шампиона Рилски спортист със 75:70 (13:21, 18:17, 21:20, 23:12) от началото на сезона в Националната баскетболна лига (НБЛ) за мъже, като домакин в "Арена Ботевград" в Ботевград в двубой от четвъртия кръг. Двата отбора заемат първите две места във временното класиране с актив 3-1, колкото има и третият към момента Миньор 2015.

Началото бе равностойно, но гостите се откъснаха с 6 точки при 19:13 след кош на Майкъл Едуардс минута преди края на първата четвърт. В оставащото време от периода домакините не успяха да отбележат отново, а Деян Карамфилов реализира за 21:13 в полза на Рилски спортист. Самоковци поддържаха преднината си през втората част, в която разликата на два пъти достигна 10 точки, а след 20 минути игра резултатът бе 38:31.

Шампионите от Рилски спортист дръпнаха с 12 точки три минути след подновяването на играта след тройка на Камау Стоукс за 49:37 и задържаха водачеството, въпреки че Балкан се доближи на 3 точки при 49:52 и оставащи три минути от третата четвърт, а преди последния период изоставаше с 52:58. Серия от 7 безответни точки за ботевградчани в началото на четвъртата част им донесе обрат за 59:58 седем минути преди края на мача. Николай Грозев бе точен от тройката за Балкан за аванс от 66:61, но Стоукс също отбеляза от далечна дистанция за гостите.

Илиян Пищиков се разписа за 71:68 за Балкан при оставащи две минути и половина, а Камау Стоукс реализира на два пъти от наказателната линия, намалявайки за 70:71. Кортни Алекзандър беше фаулиран 8 секунди преди финала, като отбеляза и двата наказателни удара за аванс от 73:70 за домакините, които не позволиха обрат в оставащите секунди.

Николай Грозев беше най-резултатен за успеха на Балкан с 16 точки, а Джоунс Пагенкопф се отличи с 15 точки, 6 борби и 5 асистенции.

За гостите от Самоков Камау Стоукс завърши със 17 точки, 4 борби и 5 асистенции, докато с 15 точки се отчете Мирослав Васов.

В следващия кръг Рилски спортист ще приеме тима на Шумен на 1 ноември, а два дни по-късно Балкан ще гостува на Миньор 2015 в Ботевград.

Мачове от четвъртия кръг в Sesame Национална баскетболна лига (НБЛ): Балкан (Ботевград) – Рилски спортист (Самоков) – 75:70 (13:21, 18:17, 21:20, 23:12) по-късно днес: Шумен (Шумен) – Ботев (Враца) Черно море Тича (Варна) – Академик Бултекс 99 (Пловдив) в понеделник: Берое (Стара Загора) – Локомотив (Пловдив) от петък: Миньор 2015 (Перник) – Спартак (Плевен) - 88:85 (25:27, 23:23, 14:14, 26:21) почива – Левски (София) временно класиране: 1. Рилски спортист 4 3 1 360:306 7 точки 2. Балкан 4 3 1 315:294 7 3. Миньор 2015 4 3 1 330:330 7 4. Берое-Стара Загора 3 3 0 259:231 6 5. Спартак Плевен 3 2 1 244:224 5 6. Черно море Тича 3 2 1 252:239 5 7. Локомотив Пловдив 3 1 2 253:228 4 8. Академик Бултекс 99 3 0 3 213:256 3 9. Левски 3 0 3 212:268 3 10. Ботев 2012 Враца 2 0 2 152:172 2 11. Шумен 2 0 2 137:179 2

