Подробно търсене

Балкан нанесе първа загуба на Рилски спортист за сезона в Националната баскетболна лига

Кремена Младенова
Балкан нанесе първа загуба на Рилски спортист за сезона в Националната баскетболна лига
Балкан нанесе първа загуба на Рилски спортист за сезона в Националната баскетболна лига
снимка: БТА /Цветомир Петров (архив)
Ботевград,  
26.10.2025 14:57
 (БТА)

Балкан нанесе първа загуба на шампиона Рилски спортист със 75:70 (13:21, 18:17, 21:20, 23:12) от началото на сезона в Националната баскетболна лига (НБЛ) за мъже, като домакин в "Арена Ботевград" в Ботевград в двубой от четвъртия кръг. Двата отбора заемат първите две места във временното класиране с актив 3-1, колкото има и третият към момента Миньор 2015.

Началото бе равностойно, но гостите се откъснаха с 6 точки при 19:13 след кош на Майкъл Едуардс минута преди края на първата четвърт. В оставащото време от периода домакините не успяха да отбележат отново, а Деян Карамфилов реализира за 21:13 в полза на Рилски спортист. Самоковци поддържаха преднината си през втората част, в която разликата на два пъти достигна 10 точки, а след 20 минути игра резултатът бе 38:31.

Шампионите от Рилски спортист дръпнаха с 12 точки три минути след подновяването на играта след тройка на Камау Стоукс за 49:37 и задържаха водачеството, въпреки че Балкан се доближи на 3 точки при 49:52 и оставащи три минути от третата четвърт, а преди последния период изоставаше с 52:58. Серия от 7 безответни точки за ботевградчани в началото на четвъртата част им донесе обрат за 59:58 седем минути преди края на мача. Николай Грозев бе точен от тройката за Балкан за аванс от 66:61, но Стоукс също отбеляза от далечна дистанция за гостите.

Илиян Пищиков се разписа за 71:68 за Балкан при оставащи две минути и половина, а Камау Стоукс реализира на два пъти от наказателната линия, намалявайки за 70:71. Кортни Алекзандър беше фаулиран 8 секунди преди финала, като отбеляза и двата наказателни удара за аванс от 73:70 за домакините, които не позволиха обрат в оставащите секунди.

Николай Грозев беше най-резултатен за успеха на Балкан с 16 точки, а Джоунс Пагенкопф се отличи с 15 точки, 6 борби и 5 асистенции.

За гостите от Самоков Камау Стоукс завърши със 17 точки, 4 борби и 5 асистенции, докато с 15 точки се отчете Мирослав Васов.

В следващия кръг Рилски спортист ще приеме тима на Шумен на 1 ноември, а два дни по-късно Балкан ще гостува на Миньор 2015 в Ботевград.

Мачове от четвъртия кръг в Sesame Национална баскетболна лига (НБЛ):

Балкан (Ботевград) – Рилски спортист (Самоков) – 75:70 (13:21, 18:17, 21:20, 23:12)

по-късно днес:
Шумен (Шумен) – Ботев (Враца)
Черно море Тича (Варна) – Академик Бултекс 99 (Пловдив)

в понеделник:
Берое (Стара Загора) – Локомотив (Пловдив)

от петък:
Миньор 2015 (Перник) –  Спартак (Плевен) - 88:85 (25:27, 23:23, 14:14, 26:21)
почива – Левски (София)

временно класиране:
1. Рилски спортист      4   3    1   360:306   7 точки
2. Балкан               4   3    1   315:294   7
3. Миньор 2015          4   3    1   330:330   7
4. Берое-Стара Загора   3   3    0   259:231   6
5. Спартак Плевен       3   2    1   244:224   5
6. Черно море Тича      3   2    1   252:239   5
7. Локомотив Пловдив    3   1    2   253:228   4
8. Академик Бултекс 99  3   0    3   213:256   3
9. Левски               3   0    3   212:268   3
10. Ботев 2012 Враца    2   0    2   152:172   2
11. Шумен               2   0    2   137:179   2

.

/КМ/

Свързани новини

24.10.2025 22:43

„Няма как да не поздравя моите момчета“, каза наставникът на Миньор 2015 победата над Спартак Плевен в оспорван мач от шампионата по баскетбол

„Няма как да не поздравя моите момчета за невероятното второ полувреме“, каза за БТА наставникът на Миньор 2015 Ивица Вукотич, след като победи Спартак Плевен в оспорван мач.Отборът на Миньор 2015 надигра гостите с 88:85 (25:27, 23:23, 14:14, 26:21)
24.10.2025 21:16

Миньор 2015 надделя над Спартак Плевен за трета поредна победа в Националната баскетболна лига

Отборът на Миньор 2015 надигра Спартак Плевен с 88:85 (25:27, 23:23, 14:14, 26:21) като домакин в зала "Борис Гюдеров" в Перник в среща от четвъртия кръг в Националната баскетболна лига за мъже (НБЛ). Победата беше трета поредна за тима от Перник

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:07 на 26.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация