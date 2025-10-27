Локомотив Пловдив спечели гостуването си на Берое в Националната баскетболна лига

Подробно търсене

снимка: Кореспондент на БТА в Пловдив Димитър Петков, архив
Стара Загора,  
27.10.2025 21:26
 (БТА)

Локомотив Пловдив нанесе първа загуба на Берое, надигравайки старозагорци с 89:86 (14:21, 24:26, 29:18, 22:21) като гост в зала "Общинска" в среща от четвъртия кръг в Националната баскетболна лига за мъже (НБЛ). Берое продължава с актив 3-1, докато пловдивчани постигнаха втора поредна победа от четирите си двубоя до момента.

Гостите взеха леко предимство в началото, но серия от 10:0 за Берое позволи на старозагорци да обърнат до 18:12 и да приключат първата четвърт с аванс от 21:14. Последва равностойна първа част, в която преднината на домакините първоначално достигна 13 точки при 30:17 седем минути преди края на първото полувреме, но този път пловдивчани отвърнаха с 10 безответни точки и се доближиха на 3 точки при 27:30, фиксирани с два точни наказателни удара на Калил Милър. Малко по-късно Локомотив намали дистанцията само до 1 точка при 36:37, но Берое успя да дръпне за 47:38 на почивката.

По-силна трета част даде възможност на гостите да поведат с 67:65 преди заключителните 10 минути. В последната четвърт пловдивчани задържаха водачеството и вдигнаха разликата до 10 точки при 80:70 след кош на Девърл Рамзи при оставащи пет минути и половина. Баскетболистите на Берое реализираха 6 безответни точки, намалявайки пасива си до 1 при 86:87 половин минута преди края на мача, но Локомотив удържа победата.

Най-резултатен за тима от Пловдив беше Девърл Рамзи с 20 точки, 2 асистенции и 6 борби, а по 17 точки отбелязаха Куинтън Минси и Калил Милър, който оформи и "дабъл-дабъл", овладявайки 12 борби.

Дариъс Куинсбери завърши с 23 точки и 6 асистенции за Берое, докато Милен Захариев добави 22 точки, 4 борби и 3 асистенции. Дешон Пърсънс направи "дабъл-дабъл" от 21 точки и 11 борби.

В следващия кръг Берое ще гостува на Спартак Плевен на 2 ноември, а Локомотив Пловдив почива.

Мачове от четвъртия кръг в Sesame Национална баскетболна лига (НБЛ):

Берое (Стара Загора) – Локомотив (Пловдив) - 86:89 (21:14, 26:24, 18:29, 21:22)

от неделя:
Черно море Тича (Варна) – Академик Бултекс 99 (Пловдив) - 91:85 (29:16, 20:30, 18:20, 24:10)
Шумен (Шумен) – Ботев (Враца) – 74:89 (17:29, 20:24, 18:17, 19:19)
Балкан (Ботевград) – Рилски спортист (Самоков) – 75:70 (13:21, 18:17, 21:20, 23:12)

от петък:
Миньор 2015 (Перник) –  Спартак (Плевен) - 88:85 (25:27, 23:23, 14:14, 26:21)
почива – Левски (София)

временно класиране:
1. Рилски спортист      4   3    1   360:306   7 точки
2. Берое-Стара Загора   4   3    1   345:320   7
3. Балкан               4   3    1   315:294   7
4. Черно море Тича      4   3    1   343:324   7
5. Миньор 2015          4   3    1   330:330   7
6. Локомотив Пловдив    4   2    2   342:314   6
7. Спартак Плевен       3   2    1   244:224   5
8. Ботев 2012 Враца     3   1    2   241:246   4
9. Академик Бултекс 99  4   0    4   298:347   4
10. Левски              3   0    3   212:268   3
11. Шумен               3   0    3   211:268   3

