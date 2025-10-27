Локомотив Пловдив спечели гостуването си на Берое в Националната баскетболна лига

Локомотив Пловдив нанесе първа загуба на Берое, надигравайки старозагорци с 89:86 (14:21, 24:26, 29:18, 22:21) като гост в зала "Общинска" в среща от четвъртия кръг в Националната баскетболна лига за мъже (НБЛ). Берое продължава с актив 3-1, докато пловдивчани постигнаха втора поредна победа от четирите си двубоя до момента.

Гостите взеха леко предимство в началото, но серия от 10:0 за Берое позволи на старозагорци да обърнат до 18:12 и да приключат първата четвърт с аванс от 21:14. Последва равностойна първа част, в която преднината на домакините първоначално достигна 13 точки при 30:17 седем минути преди края на първото полувреме, но този път пловдивчани отвърнаха с 10 безответни точки и се доближиха на 3 точки при 27:30, фиксирани с два точни наказателни удара на Калил Милър. Малко по-късно Локомотив намали дистанцията само до 1 точка при 36:37, но Берое успя да дръпне за 47:38 на почивката.

По-силна трета част даде възможност на гостите да поведат с 67:65 преди заключителните 10 минути. В последната четвърт пловдивчани задържаха водачеството и вдигнаха разликата до 10 точки при 80:70 след кош на Девърл Рамзи при оставащи пет минути и половина. Баскетболистите на Берое реализираха 6 безответни точки, намалявайки пасива си до 1 при 86:87 половин минута преди края на мача, но Локомотив удържа победата.

Най-резултатен за тима от Пловдив беше Девърл Рамзи с 20 точки, 2 асистенции и 6 борби, а по 17 точки отбелязаха Куинтън Минси и Калил Милър, който оформи и "дабъл-дабъл", овладявайки 12 борби.

Дариъс Куинсбери завърши с 23 точки и 6 асистенции за Берое, докато Милен Захариев добави 22 точки, 4 борби и 3 асистенции. Дешон Пърсънс направи "дабъл-дабъл" от 21 точки и 11 борби.

В следващия кръг Берое ще гостува на Спартак Плевен на 2 ноември, а Локомотив Пловдив почива.

Мачове от четвъртия кръг в Sesame Национална баскетболна лига (НБЛ): Берое (Стара Загора) – Локомотив (Пловдив) - 86:89 (21:14, 26:24, 18:29, 21:22) от неделя: Черно море Тича (Варна) – Академик Бултекс 99 (Пловдив) - 91:85 (29:16, 20:30, 18:20, 24:10) Шумен (Шумен) – Ботев (Враца) – 74:89 (17:29, 20:24, 18:17, 19:19) Балкан (Ботевград) – Рилски спортист (Самоков) – 75:70 (13:21, 18:17, 21:20, 23:12) от петък: Миньор 2015 (Перник) – Спартак (Плевен) - 88:85 (25:27, 23:23, 14:14, 26:21) почива – Левски (София) временно класиране: 1. Рилски спортист 4 3 1 360:306 7 точки

2. Берое-Стара Загора 4 3 1 345:320 7

3. Балкан 4 3 1 315:294 7 4. Черно море Тича 4 3 1 343:324 7 5. Миньор 2015 4 3 1 330:330 7

6. Локомотив Пловдив 4 2 2 342:314 6

7. Спартак Плевен 3 2 1 244:224 5 8. Ботев 2012 Враца 3 1 2 241:246 4 9. Академик Бултекс 99 4 0 4 298:347 4 10. Левски 3 0 3 212:268 3 11. Шумен 3 0 3 211:268 3

