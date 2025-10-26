Черно море Тича записа трета победа в НБЛ

Среща от 4-ия кръг на Националната баскетболна лига (НБЛ):

Черно море Тича – Академик Бултекс 99 91:85 (29:16, 20:30, 18:20, 24:10)

Зала „Христо Борисов“;

Зрители - 800;

Съдии – Иван Маринов, Милослав Камбуров и Недко Колев;

Най-резултатни: Джелани Уотсън-Гейл 24 т., Алонзо Гафни 18 т. (Черно море Тича); Джакуез Йоу 19 т., Роджър Хемпфил 18 т. (Академик Бултекс 99);

Черно море Тича постигна трета победа от началото на надпреварата в НБЛ. В здрав мач момчетата на треньора Васил Евтимов надделяха над Академик Бултекс 99 с 91:85. За победителите Георги Боянов завърши с дабъл-дабъл – 10 точки и 10 борби, за гостите това направи Райт Рииво-Лаане, който вкара 11 точки и даде 11 асистенции. Черно море Тича има в актива си 3 успеха и едно поражение, докато пловдивският тим е с четири загуби.

Двата отбора си размениха по една част през първото полувреме. Домакините изиграха силна първа част. За почти три минути игра през първия период Черно море Тича поведе с 11:2, което принуди треньора на Академик Бултекс 99 Йордан Янков да вземе прекъсване. Домакините продължиха с отличната си игра и след прекъсването и поддържаха преднина от около 10 точки. Момчетата на наставника Васил Евтимов взеха без проблеми първата част с 29:16. В началото на втория период играта бе по-равностойна и за малко повече от четири минути игра гостите намалиха пасива си до 8 точки – 27:35. С кош на Алонзо Гафни 4:21 минути преди почивката Черно море Тича поведе с 15 точки при 44:29. Малко над две минути преди почивката след 6 последователни точки Академик Бултекс 99 намали изоставането си до 8 точки – 38:46. Гостите успяха да спечелят втория период с 30:20, а на почивката резултатът бе 49:46 за Черно море Тича.

В началото на третата част гостите на два пъти успяха да намалят изоставането си до само точка – при 48:49 и 50:51. В стрелбата и двата отбора допускаха доста грешки. Около 5:15 минути преди края на третия период с кош на Обрад Томич Академик Бултекс 99 поведе за първи път в мача при 59:58. Преди последната част резултатът бе 67:66 за Черно море Тича. Домакините започнаха ударно последната част и с кош и наказателен удар на Венцислав Петков, и тройка на Николай Стойнов поведоха със 7 точки при 73:66. За 4 минути игра Черно море Тича реализира 10:2 точки поведе със 77:68. До края на частта и на мача домакините успяха да поддържат преднината си и заслужено спечелиха двубоя.