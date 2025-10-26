"В мача имаше много амплитуди, които ние трябва изчистим в играта си", каза помощник треньорът на Черно море Тича Веселин Веселинов

Изказване на помощник-треньора на Черно море Тича Веселин Веселинов след срещата от 4-ия кръг на Националната баскетболна лига (НБЛ) между варненския тим и Академик Бултекс 99, завършила 91:85 за домакините.

Веселин Веселинов (помощник-треньор на Черно море Тича) – „Да победиш във Варна пред нашите фенове е важно, както за тях, така и за нас. В мача имаше много амплитуди, които ние трябва изчистим в играта си. Не можем да си позволяваме такива неща, ако сме сериозен отбор с претенции. Отваряме много добре мача, но после позволяваме на съперника в нашата зала да направи серия от кошове, да се върне в мача и да се създава напрежение, да се изнервяме и ние и въобще да влизаме в трудни ситуации.

Ще гледаме видео, ще направим анализ, опитваме се да завъртаме състава. Дали това е причината, че влизат от пейката хора, които не са готови или просто губим концентрация когато поведем с по-голяма разлика – ще си направим изводите, но наистина не трябва да се повтаря.

Да, получи се стрелбата от тройката, 48 процента. Това е добър процент, но за съжаление сме изпуснали 10 фаула. За нашия отбор е много важно да има постоянство, било в борбата под коша, в изпълнението на наказателни удари… Не може в един мач да сме изпуснали два наказателни удари, а сега цели 10.

В четвъртък гостуваме на Левски. Тежки мачове идват, но смятам, че можем да се справим. Отиваме там за победа. Не е нещо, което няма да се случи и в бъдеше – и турнира за Купата, и в плейофите, въпреки че са много далеч, ще има сгъстен цикъл, но смятам, че нашият отбор може да се справи.“