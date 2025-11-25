АКП: Азиатската банка за развитие назначи нов директор за Камбоджа

Азиатската банка за развитие (АБР) назначи г-жа Ясмин Сидики за нов директор на институцията за Камбоджа, предаде камбоджанската новинарска агенция АКП.

Сидики е експерт с над 26 години опит в сферата на селското стопанство, водите и развитието на селските райони, включително 16 години стаж в АБР.

Според прессъобщението на АБР Сидики ще ръководи банковите операции в Камбоджа, ще наблюдава изпълнението на стратегията за партньорство 2024-2028 г. и ще засили сътрудничеството с правителството, партньорите за развитие и други заинтересовани страни, за да подкрепи стремежите на Камбоджа да постигне статут на страна с високи доходи през следващите десетилетия.

„За мен е чест да поема тази роля и очаквам с нетърпение да работя в тясно сътрудничество с правителството на Камбоджа и нашите партньори за развитие, за да ускорим икономическото и социалното развитие на Камбоджа“, каза Сидики.

„АБР остава силно ангажирана да подкрепя приоритетите за развитие на Камбоджа, особено в разширяването на висококачествена, устойчива на климатичните промени инфраструктура, насърчаването на диверсификацията на икономиката, водена от частния сектор, и подобряването на достъпа до основни услуги като образование, здравеопазване и чиста вода“, подчерта тя.

(Тази новина се разпространява по споразумение между БТА и АКП)