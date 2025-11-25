Общинският съвет в Николаево прие нова Наредба за определяне на размера на местните данъци

Общинският съвет в Николаево прие единодушно нова Наредба за определяне на размера на местните данъци на територията на общината, което отменя досега действащата такава. Това съобщи за БТА председателят Николай Кънев.

Oсновните промени, които ще влязат в сила с новата Наредба от 1 януари 2026 година, предвиждат актуализиране на размера на данъците върху недвижимите имоти и върху превозните средства. Данъкът върху недвижимите имоти ще бъде увеличен с 0,5 промила за всички имоти. В докладната записка на администрацията до Общинския съвет е посочено, че като абсолютна стойност на практика увеличението за гражданите ще бъде незначително. Приетата промяна в стойността на данък върху превозни средства касае леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона. Според доклада увеличението в размера на данъка спрямо 2025 година ще бъде от около пет до около 13 лева, в зависимост от вида на превозното средство.

Като основни мотиви за предлаганите промени от Община Николаево посочват редица фактори, сред които повишените разходи, касаещи издръжката на местните дейности и повишаването на минималната работна заплата. Изработването на изцяло нова наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Николаево е обусловено от промяна в законодателството – Закона за въвеждане на еврото в република България, Закона за местните данъци и такси, както и промени в ставките на данъците, е допълнено в докладната записка до общинските съветници. Действащата в момента наредба е приета през 2008 година, изменяна е многократно и предвид многобройните и важни промени в материята се налага изработване на нова такава, казаха от администрацията.

Размерът на повечето данъци в община Николаево не е променян от доста години с мотив да не се увеличава данъчната тежест върху населението. Предвид външните промени и икономическата обстановка се налага Община Николаево да отговори на динамиката и да актуализира местните данъци така, че те да бъдат социално поносими. От Община Николаево казаха още, че актуализирането на местните данъци е закономерно, належащо и оправдано, и цели осигуряване на допълнителни приходи в общинския бюджет, което ще създаде по-добри условия на живот за гражданите.

Новата наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Николаево е изготвена в съответствие със Закона за въвеждане на еврото в Република България, Закона за местните данъци и такси, Европейското законодателство, Европейската харта за местно самоуправление и Директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

По време на заседанието е прието и предложение за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината, касаещо определяне на размера на таксата за битови отпадъци. Промените са във връзка с изменения в нормативната уредба, според които, считано от 1 януари 2026 година, трябва да се приложат новите основи за такса за битови отпадъци. Цялата наредба може да бъде намерена на сайта на общинската администрация.