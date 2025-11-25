Реал Мадрид спечели срещу Апоел Тел Авив в мач от Евролигата по баскетбол, игран в Ботевград

Реал Мадрид победи трудно със 75:74 (22:18, 17:18, 21:22, 15:16) срещу Апоел Тел Авив в мач от 13-ия кръг на Евролигата по баскетбол.

Мадридчани поведоха в резултата с 18:13 в първия период в "Арена Ботевград", но символичните домакини се върнаха в двубоя във втората четвърт, изоставайки само с 3 точки на почивката.

В третата и четвърта част се получи изключително оспорван двубой. Апоел имаше аванс от 56:52, но допусна обрат до 58:60 преди финалните 10 минути от срещата, на която присъства треньорът на футболния Левски Хулио Веласкес.

Реал Мадрид натрупа преднина от 67:60, но допусна изравняване от 67:67, а след това се стигна и до 71:71. 11-кратният клубен шампион на Европа реализира 4 безответни точки. Финалните усилия на отбора от Израел не успяха да стопят пасива на Апоел.

Най-резултатен за победителите беше Марио Хезоня с 19 точки, добавяйки още 6 борби и 2 асистенции. По 11 точки за Реал Мадрид отбелязаха Факундо Кампацо и Алберто Абалде.

За Апоел Тел Авив Крис Джоунс и Антонио Блейкни завършиха с по 14 точки.

Реал Мадрид е на десето място, докато Апоел остава лидер в класирането.