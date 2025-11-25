Район „Слатина“ ще раздаде на жителите 20 хиляди ролки с чували за смет, като част от плана за сметосъбиране

Общо 20 хиляди ролки с чували за смет ще раздаде район „Слатина“ на жителите в петте си квартала, като част от плана за сметосъбиране и снегопочистване след 1 декември, съобщиха от районната администрация на район "Слатина" с публикация във Фейсбук.

БТА припомня, че на 30 ноември изтича договорът за сметопочистване, сметоизвозване и снегопочистване на районите "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне". Кметът на "Слатина" Георги Илиев съобщи във Фейсбук профила си, че съвместно със Столичната община (СО) имат план за действие, според който от 1 декември Столичното предприятие за третиране на отпадъците ще поеме основната част от сметосъбирането в района с цялата възможна помощ от страна на звеното за поддръжка на зелените площи на район "Слатина".

Гражданите могат да получат безплатно ролка с по 10 чувала всеки делничен ден от 6:00 до 21:00 ч. от сградата на СО-район „Слатина“ на бул. „Шипченски проход“ №67. От районната администрация призовават жителите на Слатина да завързват добре найлоновите торби със смет, преди да ги оставят в контейнерите.

Призоваваме гражданите да не изхвърлят едрогабаритни отпадъци от 1-ви до 15 декември около контейнерите, допълниха от администрацията.

От 1 декември екипите на район „Слатина“ ще разширят дейността си и ще събират битовия отпадък около 83-те спирки на градския транспорт в петте квартала. Предстои да бъдат закупени и поставени по улиците с градски транспорт и контейнери със солни смески предвид предстоящото снегопочистване.