Болсонаро изчерпа всички възможности за обжалване и ще трябва да изтърпи 27-годишната присъда затвор

Алексей Маргоевски
Бившият бразилски президент Жаир Болсонаро се връща под домашен арест след медицинско лечение в болница в столицата Бразилия, 17 септември 2025 г. AP/Luis Nova
Бразилия,  
25.11.2025 21:28
Бразилският Върховен федерален съд постанови днес, че присъдата срещу бившия президент Жаир Болсонаро за организиране на държавен преврат е окончателна и че той повече няма право да обжалва. Така бе проправен пътят за влизането му в затвора, за да изтърпи 27-годишна присъда лишаване от свобода, съобщиха агенциите.

Седемдесетгодишният Болсонаро беше осъден през септември за неуспешен опит за организиране на преврат, но съдът постанови, че решението е окончателно и не подлежи на обжалване, след като преди това отхвърли внесена от адвокатите на бившия президент жалба срещу присъдата.

В началото на август бившият бразилски президент бе поставен под домашен арест, но в събота бе прехвърлен в предварителен арест поради "висока опасност" да избяга. 

С публикуването днес от Върховния федерален съд на документа, удостоверяващ, че не са възможни други обжалвания, заповедта за изпълнение на присъдата на Болсонаро може да бъде издадена в най-скоро време от съдия Алешандре де Мораес, който гледа делото.

Върховният съд на Бразилия постанови също днес, че Болсонаро ще излежава присъдата си в полицейския комплекс в столицата Бразилия, където се намира в предварителния арест.

Според съдия Мораес, в събота малко след полунощ Болсонаро е опитал да изгори електронната си гривна с надеждата да избяга по време на протест, организиран от неговите поддръжници близо до дома му в столицата. 

Адвокатите на бившия държавен глава обясниха инцидента със "състояние на делириум", причинено от приема на лекарства.

Свързани новини

24.11.2025 17:45

Най-висшият бразилски съд реши да остави в ареста Жаир Болсонаро

Върховният федерален съд на Бразилия реши да остави в ареста предишния президент Жаир Болсонаро, след като съдия Алешандре де Мораес нареди задържането му в събота, като се аргументира с наличието на риск от бягство, предаде Ройтерс.
23.11.2025 20:39

Бившият президент на Бразилия обясни с халюцинации своето решение да се опита да свали електронната си гривна по време на домашния арест

Бившият бразилски президент Жаир Болсонаро заяви пред съдия, че е нарушил целостта на електронната си гривната за наблюдение, закачена на глезена му, по време на домашния арест поради нервен срив и халюцинации, причинени от промяна в лекарствата му, предаде Асошиейтед прес.
23.11.2025 06:37

Бившият президент на Бразилия Жаир Болсонаро е арестуван по подозрения, че планира да се укрие

Бразилската федерална полиция е задържала в събота бившия президент Жаир Болсонаро по подозрения, че е планирал да се укрие, след като е разтопил с поялник електронната си гривна, докато е бил под домашен арест, предадоха Асошиейтед прес и
15.11.2025 03:16

Върховният съд на Бразилия отсъди синът на бившия президент Болсонаро да бъде съден по обвинения за възпрепятстване на правосъдието

Върховният съд на Бразилия отсъди днес депутатът Едуардо Болсонаро да бъде съден по обвинения за възпрепятстване на правосъдието във връзка с наказателния процес за опита за преврат срещу баща му - бившия бразилски президент Жаир Болсонаро, предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс.
07.11.2025 23:35

Върховният съд на Бразилия единодушно потвърди присъдата от над 27 години затвор на бившия президент Жаир Болсонаро

Върховният съд на Бразилия, който днес разгледа жалбата срещу присъдата на бившия президент президент Жаир Болсонаро, единодушно отхвърли искането му, предаде Асошиейтед прес.

