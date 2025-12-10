Долната камара на бразилския Конгрес одобри законопроект, който може да намали присъдата на бившия президент Болсонаро

Долната камара на бразилския Конгрес одобри законопроект, целящ да намали времето, предвидено бившият президент Жаир Болсонаро да прекара зад решетките след постановенат срещу него присъда от над 27 години затвор за опит за преврат, предаде Асошиейтед прес.

Проектозаконът сега отива в Сената. Неговият вносител центристът Паулиньо да Форса заяви, че той има за цел помирение и че ако бъде приет, времето, което бившият президент от десницата ще прекара зад решетките, може да бъде намалено на две години и четири месеца.

Проектозаконът обаче трябва да бъде одобрен от президента Луиз Инасио Лула да Силва, а левият президент вече заяви, че ще наложи вето върху него.

Законодателите гласуваха с законопроекта с 291 гласа "за" и 148 "против" след напрегнато заседание, по време на което се стигна дори до физически сблъсъци, тъй като членовете на партията на Лула да Силва, която има малцинство в Камарата, възроптаха остро срещу приемането му.

Ако бъде приет законопроектът ще съкрати присъдите на всички осъдени – включително Болсонаро – във връзка с бунтовете на 8 януари 2023 г., когато поддръжници на Болсонаро нахлуха в правителствени сгради в столицата Бразилия. Съдиите заявиха, че бившият президент е ръководил престъпна организация, стояща зад бунта, който според тях е имал за цел да свали президента Лула да Силва, встъпил в длъжност седмица по-рано след загубата на Болсонаро на изборите през октомври 2022 г.

Предложението ще намали затворническата присъда на Болсонаро, тъй като изисква присъдите за две от неговите обвинения да се изтърпят едновременно, а не последователно, а именно престъпленията за опит за преврат и насилствена смяна на политическия режим.

Законопроектът също така ще промени условията за пълно и частично условно освобождаване, като ще позволи по-леко наказание или дори условно освобождаване след изтърпяване на една шеста от присъдата, вместо една четвърт, както е в момента.