Алексей Маргоевски
Долната камара на бразилския Конгрес одобри законопроект, който може да намали присъдата на бившия президент Болсонаро
Бившият бразилски президент Жаир Болсонаро излиза временно от домашен арест за болнично лечение, 14 септември 2025 г. Снимка: AP/Eraldo Peres
Рио де Жанейро,  
10.12.2025 19:40
 (БТА)

Долната камара на бразилския Конгрес одобри законопроект, целящ да намали времето, предвидено бившият президент Жаир Болсонаро да прекара зад решетките след постановенат срещу него присъда от над 27 години затвор за опит за преврат, предаде Асошиейтед прес.

Проектозаконът сега отива в Сената. Неговият вносител центристът Паулиньо да Форса заяви, че той има за цел помирение и че ако бъде приет, времето, което бившият президент от десницата ще прекара зад решетките, може да бъде намалено на две години и четири месеца. 

Проектозаконът обаче трябва да бъде одобрен от президента Луиз Инасио Лула да Силва, а левият президент вече заяви, че ще наложи вето върху него.

Законодателите гласуваха с законопроекта с 291 гласа "за" и 148 "против" след напрегнато заседание, по време на което се стигна дори до физически сблъсъци, тъй като членовете на партията на Лула да Силва, която има малцинство в Камарата, възроптаха остро срещу приемането му.

Ако бъде приет законопроектът ще съкрати присъдите на всички осъдени – включително Болсонаро – във връзка с бунтовете на 8 януари 2023 г., когато поддръжници на Болсонаро нахлуха в правителствени сгради в столицата Бразилия. Съдиите заявиха, че бившият президент е ръководил престъпна организация, стояща зад бунта, който според тях е имал за цел да свали президента Лула да Силва, встъпил в длъжност седмица по-рано след загубата на Болсонаро на изборите през октомври 2022 г.

Предложението ще намали затворническата присъда на Болсонаро, тъй като изисква присъдите за две от неговите обвинения да се изтърпят едновременно, а не последователно, а именно престъпленията за опит за преврат и насилствена смяна на политическия режим.

Законопроектът също така ще промени условията за пълно и частично условно освобождаване, като ще позволи по-леко наказание или дори условно освобождаване след изтърпяване на една шеста от присъдата, вместо една четвърт, както е в момента.

Свързани новини

10.12.2025 04:34

Адвокатите на бившия бразилски президент Болсонаро искат той да бъде пуснат от затвора за спешна операция

Адвокатите на бившия бразилски президент Жаир Болсонаро, който беше осъден на 27 години затвор за опит за преврат, поискаха от Върховния съд да позволи клиентът им да влезе в болница, за да бъде опериран, показват документи, с които се е запознала Франс прес.
09.12.2025 06:28

Губернаторът на щата Сао Пауло предлага подкрепа на бразилския сенатор Флавио Болсонаро, ако той се кандидатира на президентските избори

Губернаторът на щата Сао Пауло Тарсисио де Фрейтас каза днес, че бразилският сенатор Флавио Болсонаро може да разчита на неговата подкрепа, ако се кандидатира на президентските избори догодина, предаде Ройтерс.
06.12.2025 04:19

Най-големият син на Болсонаро обяви, че ще се кандидатира за президент на Бразилия

Флавио Болсонаро, най-големият син на бившия бразилски президент Жаир Болсонаро, обяви, че ще се кандидатира за президент на страната през следващата година, с цел да отстрани от поста левия действащ президент Луиз Инасио Лула да Силва, предаде ДПА.
03.12.2025 12:41

ЕФЕ: Бившият президент на Бразилия Жаир Болсонаро трябва да излежи поне 7,5 години в затвор със строг режим, постанови Наказателният съд

Бившият бразилски президент Жаир Болсонаро, който излежава присъда от 27 години и три месеца за организиране на опит за държавен преврат, ще трябва да остане в затвор със строг режим поне 7 години и 6 месеца, според решение, публикувано от съдебните власти, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ.
25.11.2025 21:28

Болсонаро изчерпа всички възможности за обжалване и ще трябва да изтърпи 27-годишната присъда затвор

Бразилският Върховен федерален съд постанови днес, че присъдата срещу бившия президент Жаир Болсонаро за организиране на държавен преврат е окончателна и че той повече няма право да обжалва.

