Губернаторът на щата Сао Пауло предлага подкрепа на бразилския сенатор Флавио Болсонаро, ако той се кандидатира на президентските избори

Губернаторът на щата Сао Пауло Тарсисио де Фрейтас каза днес, че бразилският сенатор Флавио Болсонаро може да разчита на неговата подкрепа, ако се кандидатира на президентските избори догодина, предаде Ройтерс.

"Флавио може да разчита на нас", каза Тарсисио пред журналисти след официално събитие. Губернаторът добави, че винаги ще остане лоялен на бащата на Флавио - Жаир Болсонаро.

В петък Флавио Болсонаро каза, че баща му, който изтърпява 27-годишна присъда за заговор за преврат през 2022 г., го е подкрепил за участие в президентските избори догодина, разочаровайки бизнес средите, които се надяваха на някои по-опитен кандидат, който да обедини десницата.

Някои инвеститори залагаха на това, че Жаир Болсонаро ще подкрепи по-популярен кандидат с управленски опит, като губернатора на щата Сао Пауло, който де се изправи срещу действащия президент от левицата Луиз Инасио Лула да Силва, посочва Ройтерс.