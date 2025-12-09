Подробно търсене

Губернаторът на щата Сао Пауло предлага подкрепа на бразилския сенатор Флавио Болсонаро, ако той се кандидатира на президентските избори

Алексей Маргоевски
Губернаторът на щата Сао Пауло предлага подкрепа на бразилския сенатор Флавио Болсонаро, ако той се кандидатира на президентските избори
Губернаторът на щата Сао Пауло предлага подкрепа на бразилския сенатор Флавио Болсонаро, ако той се кандидатира на президентските избори
Бившият бразилски президент Жаир Болсонаро (вдясно) разговаря в дома си, където бе под домашен арест с губернатора на щата Сао Пауло Тарсисио де Фрейтас, 29 септември 2025 г. Снимка: AP/Eraldo Peres
Рио де Жанейро,  
09.12.2025 06:28
 (БТА)
Етикети

Губернаторът на щата Сао Пауло Тарсисио де Фрейтас каза днес, че бразилският сенатор Флавио Болсонаро може да разчита на неговата подкрепа, ако се кандидатира на президентските избори догодина, предаде Ройтерс.

"Флавио може да разчита на нас", каза Тарсисио пред журналисти след официално събитие. Губернаторът добави, че винаги ще остане лоялен на бащата на Флавио - Жаир Болсонаро.

В петък Флавио Болсонаро каза, че баща му, който изтърпява 27-годишна присъда за заговор за преврат през 2022 г., го е подкрепил за участие в президентските избори догодина, разочаровайки бизнес средите, които се надяваха на някои по-опитен кандидат, който да обедини десницата.

Някои инвеститори залагаха на това, че Жаир Болсонаро ще подкрепи по-популярен кандидат с управленски опит, като губернатора на щата Сао  Пауло, който де се изправи срещу действащия президент от левицата Луиз Инасио Лула да Силва, посочва Ройтерс.

/АМ/

Свързани новини

06.12.2025 04:19

Най-големият син на Болсонаро обяви, че ще се кандидатира за президент на Бразилия

Флавио Болсонаро, най-големият син на бившия бразилски президент Жаир Болсонаро, обяви, че ще се кандидатира за президент на страната през следващата година, с цел да отстрани от поста левия действащ президент Луиз Инасио Лула да Силва, предаде ДПА.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 06:53 на 09.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация