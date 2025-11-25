Шаби Алонсо иска реакция от футболистите на Реал Мадрид

Подробно търсене

Асен Даскалов
AP Photo/Alberto Saiz
Атина,  
25.11.2025 22:22
 (БТА)

Старши треньорът на Реал Мадрид Шаби Алонсо призна, че воденият от него отборът се намира в труден момент. "Белите" задължително трябва да покажат реакция в срещата с Олимпиакос в Гърция от Шампионската лига в сряда.

Алонсо е шест месеца на поста в Мадрид и столичани са начело в Примера дивисион, но не са побеждавали в последните си три двубоя. Столичани загубиха с 0:1 срещу Ливърпул в миналия кръг на основната фаза на Лигата, а след това направиха равенства с Райо Валекано и Елче в шампионата на Испания. 

"Беше това, което очаквах. Работата изисква много, с добри моменти и други, в които се нуждаеш от повече концентрация. В тези мигове трябва да се реагира, а сега се намираме в един от тях. Наслаждавам се на цялата привилегия и чест да бъда тук. Треньорът на Реал Мадрид трябва да се справя с тези ситуации. Имаме необходимите качества и самокритика. Не сме доволни от последните мачове и знаем какво трябва да постигнем", заяви Алонсо пред медиите.

Поражението на "Анфийлд" остави Реал Мадрид на осмо място в Шампионската лига. 

"Имаме нужда от добър мач и да се върнем към вкуса на победите. Трябва да играем добре, концентрирано, защото това е важен мач за класирането. Имаме девет точки, но искаме да добавим още", каза още испанският специалист. 

Винисиус, Орелиен Чуамени, Федерико Валверде и Едуардо Камавинга биха могли да се завърнат в стартовия състав, докато вратарят Андрий Лунин ще направи първия си мач като титуляр през сезона в отсъствието на Тибо Куртоа, който има стомашни проблеми.

Олимпиакос преследва първата си победа в турнира през този сезон и е на 32-ро място в таблицата, а Реал Мадрид пътува само с един централен защитник за предстоящия мач.

/ГК/

Към 23:49 на 25.11.2025 Новините от днес

