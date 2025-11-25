АА: Предстои турският реактивен тренировъчен самолет „Хюрджет“ да влезе в масово производство

Турция преминава към изпитание, масовото производство и планирания износ на първия си собствен усъвършенстван реактивен тренировъчен самолет „Хюрджет“ (Hurjet), като два прототипа вече са извършили около 340 полета и 260 летателни часа, съобщиха турски представители на отбраната, както предаде Анадолската агенция (АА) за БТА съгласно споразумението за обмен на информация между двете агенции.

„Хюрджет“ е разработен от „Търкиш Еъроспейс Индъстрис“ (ТАИ, Turkish Aerospace Industries, TAI) и се планира за бъде доставен на аеробатичния екип на турските военновъздушни сили, „Търкиш старс“ (Turkish Stars), през 2026 г. В ход е монтажът на самолета, който ще им бъде доставен, като се очаква новопроизведеният самолет да извърши първия си полет през първото тримесечие на следващата година.

Работата по „Хюрджет“ започна през август 2017 г., а самолетът осъществи първия си полет през април 2023 г. Преди това първият завършен компонент влезе в окончателната монтажна линия през юни 2022 г. Последваха наземни изпитания, включващи тестове на колесника, проверки на окабеляването, механизмите на кабината и пълни тестове на авиониката, електрическата и горивната система.

Реактивният двигател на първия турски свръхзвуков тренировъчен самолет беше запален на 30 януари 2023 г., а на 25 април 2023 г. самолетът извърши първия си полет. Оттогава изпитанията продължават в рамките на проектния му диапазон.

По време на изпитанията два самолета „Хюрджет“ извършиха групов полет в различни камуфлажи, а с друг летя аеробатичният екип на „Търкиш старс“, който направи демонстрации, привлекли значително внимание.

ТАИ изгражда производствена линия с възможност да произвежда по два самолета на месец. Очаква се турските военновъздушни сили първоначално да получат 16 самолета, а общият брой да се увеличи с добавянето на нови конфигурации.

Едномоторният самолет е предназначен за обучение на пилоти на съвременни изтребители, въоръжено и невъоръжено въздушно патрулиране и аеробатични мисии. Самолетът е дълъг 13,6 метра, висок 4,1 метра и има размах на крилете от 9,5 метра. Може да достигне скорост до Мах 1,4 и да лети на височина до 45 000 фута (14 500 метра). „Хюрджет“ разполага със седем станции за различни полезни товари с общо тегло от три тона.

Започва обратното броене за договор за износ за Испания

ТАИ се готви да подпише споразумение за износ на самолети „Хюрджет“ с Испания, като окончателният договор за доставка се очаква скоро, каза главният изпълнителен директор Мехмет Демироглу пред испанския вестник „Еспаньол“ (El Espanol).

Демироглу каза, че самолетът е проектиран предимно като тренировъчен реактивен самолет, но може бързо да бъде адаптиран за нови мисии или да бъде доставен в различни конфигурации, ако клиентите поискат това. Подробностите за вариантите и графиците за доставка ще бъдат уточнени след подписването на договора.

Сделката с Испания е за около 45 самолета „Хюрджет“, които да заменят остаряващия флот от F-5 на Испания, с приблизителна стойност от 3,12 милиарда евро. Планира се доставките да започнат през 2028 г.

