ООН: Съкращенията на финансирането за борба със СПИН тази година са "опустошителни"

Намаляването на международното финансиране за борба със СПИН имаше широки последствия и предизвика шок в страните с ниски и средни доходи, засегнати от пандемията, заяви в Женева Обединената програма на ООН за ХИВ/СПИН (UNAIDS), предаде ДПА.

Намаляването на финансирането може да доведе до 3,9 милиона допълнителни случая на заразяване с ХИВ - вирусът, който причинява СПИН, предупреди агенцията на ООН при публикуването на годишния си доклад преди Световния ден за борба със СПИН на 1 декември.

"Кризата с финансирането през 2025 г. превърна в хаос борбата срещу СПИН", пишат авторите на доклада. Те обаче отбелязват, че новият доклад представя "доказателства, че устойчивостта, инвестициите и иновациите, съчетани с глобална солидарност, все още предлагат път към прекратяване на болестта".

Миналата година са регистрирани около 1,3 милиона новозаразени, а около 630 000 са починали от СПИН. В края на 2024 г. 40,8 милиона души са живеели с ХИВ, като повече от три четвърти от тях са имали достъп до съответните лекарства.

Според доклада от 2010 г. инфекциите и смъртните случаи са намалели значително.

До началото на тази година САЩ осигуряваха три четвърти от международното финансиране за борба с ХИВ/СПИН, но временно замразиха всички плащания. Оттогава Вашингтон възобнови финансирането на тестове за ХИВ, лекарства и медицински персонал за други страни.

"Въздействието на внезапното ускоряване на съкращенията на международното финансиране за борба с ХИВ, съчетано с ограничаване на правата на човека, е опустошително", заяви Уини Бянима, ръководителката на Обединената програма на ООН за ХИВ/СПИН.