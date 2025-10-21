Мартин Тодоров поднови договора си с баскетболния Миньор 2015

Баскетболният Миньор 2015 ще продължи да разчита на един от своите играчи от миналогодишния състав, съобщиха от клуба чрез официалния си профил в социалните мрежи.

206-сантиметровият перничанин Мартин Тодоров остава при "жълто-черните" и за сезон 2025/2026.

Той пристигна в тима от Перник през август 2023 година.

През миналия сезон 23-годишният играч помогна на отбора да стигне до четвъртфиналите в турнира за Купата на България и до първия кръг в плейофите на Sesame НБЛ.

На сметката си Мартин Тодоров остави средно по 3.0 точки и 1.2 борби за 25 мача във всички турнири.

Досега Тодоров се е изявявал още в Шампион 2006, Шоутайм и Черно море Тича, както и във втория отбор на "моряците".