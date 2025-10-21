Подробно търсене

Мартин Тодоров поднови договора си с баскетболния Миньор 2015

Кремена Младенова
Мартин Тодоров поднови договора си с баскетболния Миньор 2015
Мартин Тодоров поднови договора си с баскетболния Миньор 2015
снимка: Владимир Шоков/БТА (архив)
Перник,  
21.10.2025 22:15
 (БТА)

Баскетболният Миньор 2015 ще продължи да разчита на един от своите играчи от миналогодишния състав, съобщиха от клуба чрез официалния си профил в социалните мрежи.

206-сантиметровият перничанин Мартин Тодоров остава при "жълто-черните" и за сезон 2025/2026.

Той пристигна в тима от Перник през август 2023 година.

През миналия сезон 23-годишният играч помогна на отбора да стигне до четвъртфиналите в турнира за Купата на България и до първия кръг в плейофите на Sesame НБЛ.

На сметката си Мартин Тодоров остави средно по 3.0 точки и 1.2 борби за 25 мача във всички турнири.

Досега Тодоров се е изявявал още в Шампион 2006, Шоутайм и Черно море Тича, както и във втория отбор на "моряците".

/КМ/

Свързани новини

13.10.2025 21:28

Миньор 2015 надви Академик Бултекс 99 за първи успех за сезона в Националната баскетболна лига

Миньор 2015 се наложи над Академик Бултекс 99 с 83:80 (16:17, 26:19, 20:30, 21:14) като домакин в зала "Борис Гюдеров" в Перник в двубой от втория кръг в Националната баскетболна лига за мъже (НБЛ)
12.10.2025 16:53

Миньор 2015 приема Академик Пловдив в зала „Борис Гюдеров“ в Перник

Миньор 2015 приема Академик Пловдив в зала „Борис Гюдеров“ в Перник. Това е и първият домакински мач за „жълто-черните“ за сезон 2025/2026 г., коментира за БТА спортно-техническият директор на баскетболния клуб Деан Кирилов. Срещата ще се изиграе

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:30 на 21.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация