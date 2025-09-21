Баскетболният Рилски спортист загуби от естонския Калев/Крамо и отпадна на старта на квалификациите за Шампионската лига на ФИБА

Българският първенец Рилски спортист отстъпи пред естонския Калев/Крамо с 84:93 (19:27, 15:18, 26:25, 24:23) в двубой от първия кръг на квалификациите за Шампионската лига на ФИБА, които се провеждат в "Арена СамЕлион" в Самоков и така отпадна от битката за класиране в основната фаза.

Общо 24 състава са разделени по осем в три квалификационни турнира и само трите победители ще получат правото да играят в груповата фаза на Шампионската лига. В следващия кръг на пресявките Калев/Крамо ще се изправи срещу победителя от двойката Патриоти Левице (Словакия) - АЕК Ларнака (Кипър), докато Рилски спортист ще продължи евроучастието си в групите на турнира ФИБА Къп.

Естонците стартираха по-уверено сблъсъка в "Арена СамЕлион" и поведоха в началните минути, а Рилски спортист беше догонващ през цялото време. Преднината на тима на Калев достигна 8 точки при 22:14 след точен изстрел на Танел Курбас от наказателната линия, но Деян Карамфилов бързо върна 2 точки в коша на противника. Гостите задържаха водачеството и след 10 минути игра Рилски спортист изоставаше с 19:27.

С четири поредни точки, дело на Алън Арнет и едно от новите попълнения в състава - Камау Стоукс, българският отбор скъси дистанцията до 4 точки - 23:27, а малко по-късно Мирослав Васов реализира тройка, намалявайки изоставането на Рилски спортист до 26:29 при оставащи 6 минути до почивката. Последваха по-добри моменти за Калев/Крамо, който се откъсна напред с 11 точки при 40:29, фиксирани с кош на Ерик Маке две минути и половина преди края на първото полувреме, а на почивката гостите водеха с 45:34.

Две минути и половина след началото на второто полувреме съставът на Калев увеличи дистанцията до 17 точки при 55:38, а Мирослав Васов реализира на два пъти от наказателната линия, за да намали до 40:55. Естонският тим запази водачеството, но Рилски спортист постепенно успя да се доближи и по-малко от три минути преди края на периода Васов отбеляза тройка за 54:65, а впоследствие Алън Арнет оформи разлика от 10 точки - 60:70 преди заключителните 10 минути.

Христо Бъчков се разписа за Рилски спортист на два пъти на старта на последната част, включително за 64:72, с което българският шампион намали изоставането си под 10 точки, а малко по-късно Арнет реализира кош и два наказателни удара, докато Камау Стоук също отбеляза за домакините за разлика само от 4 точки - 71:75 при оставащи пет минути и половина. Стоукс пак беше точен за 73:77, но последваха четири безответни точки за Калев/Крамо, който дръпна с 81:73. Състезателите на естонския тим реализираха три поредни тройки, което им помогна да поведат с 90:78, Алън Арнес и Камау Стоукс намалиха дистанцията до 83:90 минута преди финала на мача, но в крайна сметка времето не бе достатъчно за обрат на Рилски спортист.

Стоукс беше най-резултатен за отбора от Самоков с 22 точки, 2 борби и 2 асистенции, Мирослав Васов отбеляза 21 точки, от които 6 тройки и овладя 5 борби, а Алън Арнет завърши с 11 точки, 4 борби и 3 асистенции.

Рилски спортист не можеше да разчита на контузения Чавдар Костов, който няма да бъде на разположение и в мача за Суперкупата на България на 28 септември.

За отбора на Калев/Крамо Севери Каукиайнен и Тайсън Ейкъф реализираха по 20 точки, докато Крегор Хермет добави 19 точки и 4 борби.