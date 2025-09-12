Подробно търсене

Баскетболният Рилски спортист пусна в продажба билетите за квалификационния турнир за Шампионската лига на ФИБА

Кремена Младенова
Баскетболният Рилски спортист пусна в продажба билетите за квалификационния турнир за Шампионската лига на ФИБА
Баскетболният Рилски спортист пусна в продажба билетите за квалификационния турнир за Шампионската лига на ФИБА
снимка: Кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков (архив)
Самоков,  
12.09.2025 09:21
 (БТА)

Стартира продажбата на билети за квалификационния турнир за влизане в групите на баскетболната Шампионска лига на ФИБА, в който участник е и шампионът на България при мъжете Рилски спортист, съобщават от самоковския клуб.

Турнирът ще се проведе в "Арена СамЕлион" в Самоков от 19 до 25 септември. Билетите са дневни, а цената е 20 лева и важат за всички мачове за деня.

Партньор на Рилски спортист в продажбата на билета е платформата kupibileti.bg. Предварителната продажба на електронни билети е организирана чрез сайта на платформата и започва от днес, 12 септември.

В дните на мачовете билети ще се продават и на касите на "Арена СамЕлион".

За всички срещи от турнира ще важат сезонните карти на Рилски спортист.

/КМ/

Свързани новини

11.09.2025 10:26

Рилски спортист ще изиграе последни две контроли преди началото на квалификациите за влизане в Шампионската лига на ФИБА

Последни две контролни срещи ще изиграе мъжкият баскетболен тим на Рилски спортист преди старта на квалификациите за влизане в групите на Шампионската лига на ФИБА, на които отборът ще бъде домакин от 19 до 25 септември

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:42 на 12.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация