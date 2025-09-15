Баскетболният Рилски спортист приключи контролите си с равенство срещу Балкан в двубой, игран в "Арена СамЕлион", съобщиха от самоковски клуб.

"С равенство 97:97 завърши мачът между нашия Рилски спортист и Балкан Ботевград, а с това и приятелският турнир, организиран от клуба ни.

Сега пред нас стои друга тежка задача - квалификации за баскетболната Шампионска лига.

Очакваме ви в "Арена СамЕлион" от 19 до 25 септември, когато Самоков става баскетбол", написаха от Рилски спортист в профила си в социалната платформа Фейсбук.