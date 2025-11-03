Дженоа спечели гостуването си на Сасуоло в италианското футболно първенство

Дженоа спечели с 2:1 в гостуването си на Сасуоло в мач от 10-ия кръг на Серия А. Победителите от Генуа бяха водени от временния наставник Роберто Мургита, който застана начело на тима след уволнението на Патрик Виера преди няколко дни.

Дженоа поведе чрез Руслан Малиновский, който вкара красиво попадение от над 25 метра. Домакините се върнаха в двубоя само 120 секунди след подновяването на играта, когато Доменико Берарди бе оставен непокрит на далечната греда. Развръзката дойде в допълнителното време на двубоя, когато Лео Йостигор донесе три точки за Дженоа.





Първенство на Италия по футбол, мачове от десетия кръг на Серия "А": Сасуоло – Дженоа – 1:2 по-късно днес: Лацио - Каляри от неделя: Верона - Интер - 1:2 Фиорентина - Лече - 0:1 Торино - Пиза - 2:2 Парма - Болоня - 1:3 Милан – Рома - 1:0 от събота: Кремонезе - Ювентус - 1:2 Удинезе - Аталанта - 1:0 Наполи - Комо - 0:0 Наполи води в класирането с 22 точки, следван от Интер (Милано), Милан и Рома с по 21, Болоня и Ювентус с по 18, Комо със 17, Удинезе с 15, Кремонезе с 14 и други.