Седем души загинаха при атака с дрон срещу детска болница в Судан, съобщиха здравни работници

Седем души бяха убити при атака с дрон срещу детска болница в Судан, близо до границата с Чад, съобщиха здравни работници, цитирани от ДПА.

По данни на асоциацията на суданските лекари сред загиналите има жени и деца, а още петима души са ранени. Лекарите обвиняват за нападението паравоенните Сили за бърза подкрепа (СБП).

Засегнатата болница се намира на около 270 км от град Фашер в региона Дарфур. След като преди седмица СБП превзеха града, бойците им са убили над 460 пациенти и техни роднини в родилна клиника, както и множество други цивилни.

Паравоенните Сили за бърза подкрепа воюват срещу суданската армия от април 2023 г., след като отказаха да бъдат интегрирани в нейните структури. Членовете на групировката са обвинени в масови убийства, изнасилвания и етнически прочиствания. Армията също е обвинявана във военни престъпления, включително бомбардировки на цивилни цели.

Части от регионите Дарфур и Курдуфан са засегнати от глад, като съществува риск кризата да се разпространи и в други райони на страната. ООН определя ситуацията, породена от продължаващите боеве, като най-тежката хуманитарна криза в света.