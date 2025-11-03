Нашето желание е да вдигнем нивото на наградите „Перото“, каза директорът на НДК Андрияна Петкова

Нашето желание е да вдигнем нивото на наградите „Перото“, да ги направим още по-значими и по-стойностни. Това каза директорът на Националния дворец на културата (НДК) Андрияна Петкова на церемонията по връчването на годишните литературни награди за българска литература и превод от български на чужд език „Перото“ тази вечер в литературен клуб „Перото“ в София.

Тя отбеляза, че през цялата година от миналото награждаване досега се работи върху две издания на английски език - с детско творчество и съвременна българска литература. „Аз тук искам да изтъкна мисията на НДК да популяризираме на международно ниво най-доброто, което се случва през годината. Това е една изключителна мисия“, каза Петкова.

Директорът на НДК посочи, че от тази година за победителите има и материална награда към статуетката на проф. Емил Попов.

„През всички тези години от 2015 г. досега тези награди се утвърдиха като едни от най-важните национални литературни награди в България“, каза Светлозар Желев, директор на Националния център за книгата. По думите му това е празник за качеството на литературата в България, за изключителните автори, илюстратори, преводачи и издатели, които имаме.

Тази година журито в състав д-р Йорданка Белева – писател и поет, доц. д-р Мария Калинова – поетеса, носител на наградата „Перото“ за поезия през 2024 г., преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“ и редактор в „Литературен вестник“, Емануил А. Видински – поет, писател и редактор в „Литературен вестник“, Тодора Радева – писател, създател и изпълнителен директор на фондация „Прочети София“, и Цанко Лалев – поет, писател и издател, разгледа и оцени повече от 180 книги в категориите „Поезия“, „Детска литература“, „Проза“ и „Дебют“, както и номинациите на 23 преводачи от български на чужд език, посочи Желев.

В категория „Детска литература“ бяха номинирани „Две трудни цветя и един фейояд“ от Катя Антонова с илюстрации на Мила Лозанова (изд. „Рибка“), „Радиослушатели“ от Биляна Панчева (изд. „Лисиче“) и „Тихата гора“ от Слави Стоев с илюстрации на Ина Христова (изд. „Точица“). Наградата получи Слави Стоев за „Тихата гора“.

„Тази книга имаше много труден път и тя печели втора награда. Малко по-рано през година спечели и „Бисерче вълшебно“. Това показва, че хубавите неща понякога започват много трудно, но си е струвало“, каза Стоев, получавайки статуетката и паричната награда от 1500 лв.

В категория „Дебют“ номинирани бяха „Бреговете на Бохемия“ от Румен Денев (изд. „Аквариус“), „И леглото ни е зеленина“ от Виолета Радкова (изд. „Жанет 45“) и „Корени и светила“ от Любослава Трайкова (изд. „Жанет 45“). Отличието бе присъдено на Виолета Радкова.

„Благодаря на самата книга, която толкова години не се отказа от мен, макар че аз сто пъти се отказах от нея и която се написа въпреки мен“, каза победителката в речта си.

В категория „Поезия“ номинирани бяха Никола Петров с „Ето го разкаяния победител“ (изд. „Да“), Оля Стоянова с „Как ни спасяват природните закони“ (изд. „Жанет 45“) и Албена Тодорова с „Да ти бъда тяло“ (изд. „Жанет 45“). Наградата бе връчена на Никола Петров. Той каза, че най-важното за авторите е да бъдат четени.

В категория „Проза“ номинации получиха „Болката идва по-късно“ от Антония Апостолова (изд. „Жанет 45“), „Градинарят и смъртта“ от Георги Господинов (изд. „Жанет 45“) и „Под месечината, огромна като тиква“ от Боян Йорданов (изд. „Жанет 45“). Победител е Георги Господинов за „Градинарят и смъртта“. От негово име наградата прие съпругата му Биляна Курташева.

„Присъстваме на небивало раздвижване, разширяване, отваряне на полето на българската литература. В него има място за всички, билото е вдигнато доста високо нагоре“, каза тя.

Наградата за превод от български на чужд език получи Андреас Третнер за превода на „Синьото момче“ от Александър Вутимски на немски език. Наградата бе връчена от Елена Шекерлетова от Министерството на външните работи, а от името на преводача я прие Яна Генова от къщата за литература и превод. Тя отбеляза, че поезия излиза рядко, поезия в превод излиза рядко, а още по-рядко излиза поезия в превод на автори, които не са сред живите. „Така че това издание е истинско постижение“, каза Генова.

Владимир Левчев получи наградата за цялостен принос към българския литературен контекст от зам.-министъра на културата Георги Султанов. В благодарственото си слово посочи, че тази година се навършват 35 години, посветени на литературата, макар, по думите му, думата „посветени“ да е клише и да предполага някакво усилие, дори саможертва. „Мога да кажа, че литературата е смисълът на живота ми, на съзнателния ми живот“, каза Левчев.

Директорът на НДК Андрияна Петкова връчи специална награда „Перото“ на Георги Мишев, който днес навършва 90 години. От неговото име статуетката и чек за две хиляди лева взе синът му Михаил Вешим, който предаде посланието на баща си към младите: „Да пишат литература, а не постове във Фейсбук, защото от там с един пост може да паднеш от възвишението“.

Както БТА писа, носители на наградата за цялостен принос към развитието на българската литература през годините са Борис Христов, Иван Теофилов, Владимир Попов, Иван Цанев, Светлозар Игов, Божана Апостолова, Георги Борисов, Владимир Зарев и Георги Господинов. Организатори са литературен клуб „Перото“ и Национален център за книгата – НДК.