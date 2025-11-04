Подробно търсене

Разширяването на ЕС ще остане основано на постиженията на кандидатстващите за присъединяване държави, каза Кая Калас

кор. на БТА Николай Желязков
Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас (вляво) и еврокомисар Марта Кос (AP Photo/Virginia Mayo)
Брюксел,  
04.11.2025 16:43
 (БТА)

Разширяването на ЕС ще остане процес, основан на постиженията на кандидатстващите за присъединяване държави, заяви днес европейският върховен представител по външната политика и сигурността Кая Калас на съвместна пресконференция с еврокомисаря за разширяването на ЕС Марта Кос.

Няма да търсим по-кратки пътища за продължаване на разширяването, но то е водеща задача за Европейската комисия и е необходимо, ако искаме да бъдем силни на световната сцена, добави Калас. По нейните думи представените по-рано днес годишни доклади на ЕК за напредъка на Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора, Турция, Косово, Република Северна Македония, Сърбия, Украйна, Молдова и Грузия, показват възможност ЕС да се разшири до 2030 година.

Това е постижима цел, каза Калас. По нейните думи Украйна показва забележителен стремеж към членство в ЕС, Република Северна Македония трябва да приеме необходимите конституционни промени, а Грузия остава кандидат само на думи.

Еврокомисарят по разширяването на ЕС Марта Кос посочи, че занапред процесът ще бъде с условия, така че европейците да бъдат сигурни за защитата на своите ценности и след присъединяването на нови страни. В отговор на въпрос Кос уточни, че не се обсъжда възможност Албания първоначално след присъединяването си към ЕС да няма право на глас. Не трябва в ЕС да има две класи държави, настоя еврокомисарят. Според Кос скорошното завършване на преговорите с Тирана е възможно, но не трябва да се забравя, че след това ще бъдат необходими година-две за ратификация от държавите в ЕС преди същинското приемане на Албания.

Не виждам Сърбия да върви по пътя на Грузия, но Белград трябва да се определи в днешната геополитическа среда, каза Кос. Тя отбеляза, че търговията между Сърбия и ЕС е в десетки пъти повече от тази с Русия.

Попитана за бъдещето на Приднестровието на фона на очакванията за начало на преговорите за присъединяването на Молдова, Кос изрази очакване проблемът с този регион междувременно да намери решение. Приднестровието е част от Молдова и вярвам, че преди присъединяването ще можем да решим този проблем, каза еврокомисарят.

/ГГ/

