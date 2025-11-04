Разширяването на ЕС ще остане основано на постиженията на кандидатстващите за присъединяване държави, каза Кая Калас

site.btaРазширяването на ЕС ще остане основано на постиженията на кандидатстващите за присъединяване държави, каза Кая Калас
Разширяването на ЕС ще остане процес, основан на постиженията на кандидатстващите за присъединяване държави, заяви днес европейският върховен представител по външната политика и сигурността Кая Калас на съвместна пресконференция с еврокомисаря за разширяването на ЕС Марта Кос.
Няма да търсим по-кратки пътища за продължаване на разширяването, но то е водеща задача за Европейската комисия и е необходимо, ако искаме да бъдем силни на световната сцена, добави Калас. По нейните думи представените по-рано днес годишни доклади на ЕК за напредъка на Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора, Турция, Косово, Република Северна Македония, Сърбия, Украйна, Молдова и Грузия, показват възможност ЕС да се разшири до 2030 година.
Това е постижима цел, каза Калас. По нейните думи Украйна показва забележителен стремеж към членство в ЕС, Република Северна Македония трябва да приеме необходимите конституционни промени, а Грузия остава кандидат само на думи.
Еврокомисарят по разширяването на ЕС Марта Кос посочи, че занапред процесът ще бъде с условия, така че европейците да бъдат сигурни за защитата на своите ценности и след присъединяването на нови страни. В отговор на въпрос Кос уточни, че не се обсъжда възможност Албания първоначално след присъединяването си към ЕС да няма право на глас. Не трябва в ЕС да има две класи държави, настоя еврокомисарят. Според Кос скорошното завършване на преговорите с Тирана е възможно, но не трябва да се забравя, че след това ще бъдат необходими година-две за ратификация от държавите в ЕС преди същинското приемане на Албания.
Не виждам Сърбия да върви по пътя на Грузия, но Белград трябва да се определи в днешната геополитическа среда, каза Кос. Тя отбеляза, че търговията между Сърбия и ЕС е в десетки пъти повече от тази с Русия.
Попитана за бъдещето на Приднестровието на фона на очакванията за начало на преговорите за присъединяването на Молдова, Кос изрази очакване проблемът с този регион междувременно да намери решение. Приднестровието е част от Молдова и вярвам, че преди присъединяването ще можем да решим този проблем, каза еврокомисарят.
