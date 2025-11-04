Еврокомисарят по разширяването на ЕС предлага единодушно да се взимат само решенията за начало и край на преговорите с кандидатите за присъединяване към блока

Еврокомисарят по разширяването на ЕС Марта Кос предложи днес с единодушие да се приемат само решенията за начало и край на преговорите с кандидатстващите за присъединяване държави. Кос говори пред евродепутатите от комисията на Европейския парламент по външни работи по повод представянето на годишните доклади на Европейската комисия за напредъка в процеса на разширяването на ЕС.

Тази година най-добър напредък бележат Албания, Черна гора, Украйна и Молдова, посочи Кос. Бъдещите договори за присъединяване трябва да съдържат по-силни защити, при спазване на принципа на равнопоставеността, добави тя.

По повод Република Северна Македония еврокомисарят заяви, че страната прилага изцяло решенията на ЕС от областта на външната политика и сигурността, но не е предприела значителни стъпки, за да напредне в преговорния процес. Кос поясни, че властите в Скопие трябва да приемат конституционни промени, за да постигнат напредък.

Протягаме ръка към Сърбия, но страната трябва да прилага европейските решения по отношение на външната политика и сигурността, не мога повече да слушам сръбски политици да обвиняват ЕС за събитията в тяхната страна, каза Кос. Тя предупреди, че са възможни последици, ако ЕС продължава да служи за извинение за напрежението в Сърбия.

Само с обединение на Европа на континента може да има мир и напредък. Не можем да продължим с разширяването на ЕС без съгласието на европейските граждани, трябва по-добре да обясняваме защо се стремим към тази цел, посочи еврокомисарят. Според Кос Съветът на ЕС трябва да обмисли предложението за ограничаване на гласуванията с единодушие и да позволи воденето на технически преговори и въвеждането на технически мерки, без непременно да има съгласие от всички 27 държави от ЕС.