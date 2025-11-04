Подробно търсене

Еврокомисарят по разширяването на ЕС предлага единодушно да се взимат само решенията за начало и край на преговорите с кандидатите за присъединяване към блока

кор. на БТА Николай Желязков
Еврокомисарят по разширяването на ЕС предлага единодушно да се взимат само решенията за начало и край на преговорите с кандидатите за присъединяване към блока
Еврокомисарят по разширяването на ЕС предлага единодушно да се взимат само решенията за начало и край на преговорите с кандидатите за присъединяване към блока
Еврокомисар Марта Кос / Снимка: БТА/Христо Касабов, архив
Брюксел,  
04.11.2025 15:26
 (БТА)

Еврокомисарят по разширяването на ЕС Марта Кос предложи днес с единодушие да се приемат само решенията за начало и край на преговорите с кандидатстващите за присъединяване държави. Кос говори пред евродепутатите от комисията на Европейския парламент по външни работи по повод представянето на годишните доклади на Европейската комисия за напредъка в процеса на разширяването на ЕС.

Тази година най-добър напредък бележат Албания, Черна гора, Украйна и Молдова, посочи Кос. Бъдещите договори за присъединяване трябва да съдържат по-силни защити, при спазване на принципа на равнопоставеността, добави тя.

По повод Република Северна Македония еврокомисарят заяви, че страната прилага изцяло решенията на ЕС от областта на външната политика и сигурността, но не е предприела значителни стъпки, за да напредне в преговорния процес. Кос поясни, че властите в Скопие трябва да приемат конституционни промени, за да постигнат напредък.

Протягаме ръка към Сърбия, но страната трябва да прилага европейските решения по отношение на външната политика и сигурността, не мога повече да слушам сръбски политици да обвиняват ЕС за събитията в тяхната страна, каза Кос. Тя предупреди, че са възможни последици, ако ЕС продължава да служи за извинение за напрежението в Сърбия.

Само с обединение на Европа на континента може да има мир и напредък. Не можем да продължим с разширяването на ЕС без съгласието на европейските граждани, трябва по-добре да обясняваме защо се стремим към тази цел, посочи еврокомисарят. Според Кос Съветът на ЕС трябва да обмисли предложението за ограничаване на гласуванията с единодушие и да позволи воденето на технически преговори и въвеждането на технически мерки, без непременно да има съгласие от всички 27 държави от ЕС.

/ГГ/

Свързани новини

14.07.2025 18:42

Еврокомисар определи като неприемливо и нечестно блокирането на преговорите за разширяването на ЕС от двустранни спорове

Напълно неприемливо е държави от ЕС да се опитват да разрешават исторически спорове с блокирането на преговорите с кандидатстващи за присъединяване страни, заяви еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс в отговор на въпрос, свързан с отношенията между София и Скопие, на заседание на делегацията на Европейския парламент за връзки с НАТО и Парламентарната асамблея на алианса.
14.07.2025 11:34

Време е за начало на преговорите с Украйна и Молдова възможно най-скоро, каза еврокомисарят по разширяването

Време е за начало на преговорите с Украйна и Молдова възможно най-скоро, каза днес еврокомисарят за разширяването на ЕС Марта Кос на съвместно заседание в Брюксел на делегацията на Европейския парламент за връзки с НАТО и Парламентарната асамблея на алианса.
03.07.2025 10:48

Дания ще окаже максимален натиск над Унгария, за да може да започнат присъединителните преговори за ЕС с Украйна

Рано е да се каже, че няма да успеем с обичайния процес по разширяването на ЕС, ще направим всичко по силите си и ще окажем максимален натиск над Унгария. Това заяви датският министър по европейските въпроси Мари Биер на пресконференция по повод началото на Датското председателство на Съвета на ЕС.
30.06.2025 16:27

Дания поставя разширяването на ЕС сред водещите задачи до края на годината, но допуска, че може да няма напредък

Дания поема от утре шестмесечното председателство на Съвета на ЕС и поставя разширяването на Общността сред водещите задачи, съобщи на пресконференция днес датският постоянен представител към европейските институции в Брюксел посланик Кирстен Грьонбех-Йенсен.
19.06.2025 10:29

ЕК призова повече решения в Съвета на ЕС да се приемат с мнозинство, а не с единодушие

Европейската комисия призова днес повече решения в Съвета на ЕС да се взимат с квалифицирано мнозинство, а не с единодушие. В изказване от името на ЕК от трибуната на Европейския парламент в Страсбург в дебат, посветен на разширяването на ЕС,

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:39 на 04.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация