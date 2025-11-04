Подробно търсене

МОЛДПРЕС: Вицепремиерът на Молдова отбеляза, че страната е постигнала безпрецедентен прогрес по пътя към ЕС, визирайки доклада на ЕК за разширяването на блока

Виктор Турмаков
Вицепремиерът на Молдова по европейската интеграция Кристина Герасимов. Снимка: МОЛДПРЕС
Кишинев,  
04.11.2025 18:02
 (БТА)

Молдова е постигнала безпрецедентен прогрес по европейския си път, заяви вицепремиерът на страната по европейската интеграция Кристина Герасимов, коментирайки приетия днес от Европейската комисия ежегоден доклад за разширяването на ЕС. Вицепремиерът заяви, че Молдова е изпълнила условията да отвори три mреговорни клъстера, предаде националната новинарска агенция МОЛДПРЕС.

„През последната година бяха положени огромни усилия за продължаването на европейския ни път и това е отразено в положителната оценка на ЕК. Ако през 2023 г., имахме седем преговорни глави в начална фаза и едва две с умерено равнище на готовност, към 2025 г. вече нямаме нито една преговорна глава в начална фаза и една трета от главите са с умерено или по-добро равнище на подготовка. Това е безпрецедентен прогрес за страната и факт, който доказва, че ние като страна може да представим резултати. Все още има много работа за вършене, но след като постигнахме подобно представяне в толкова сложна година, съм убедена, че ще сме способни да извършим необходимия скок, за да приключим преговорите в рамките на срока, който сме поставили“, заяви Герасимов.

ЕК потвърждава, че Молдова е изпълнила условията за откриване на три преговорни клъстера: „основи“, „външни отношения“ и „вътрешен пазар“, и очаква всичките десет клъстера да бъдат отворени до края на настоящата година.

Годишният пакет за разширяване, приет от Европейската комисия днес, оценява напредъка на държавите партньори по пътя им към европейска интеграция през последните 12 месеца. Според документа Молдова е постигнала значителен напредък в процеса на присъединяване, завършвайки етапа на технически скрининг и отговаряйки на условията за откриване на още преговорни клъстери.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и МОЛДПРЕС)

/ГГ/

