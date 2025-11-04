Подробно търсене

Президентът на Молдова Мая Санду призова ЕС да отвори всички преговорни клъстери със страната до края на годината

Елена Инджева
Председателят на Европейския съвет Антонио Коща (вдясно) поздравява президента на Молдова Мая Санду преди среща в сградата на Европейския съвет в Брюксел, Белгия. 4 ноември 2025 г. (AP Photo/Virginia Mayo)
Кишинев,  
04.11.2025 17:58
 (БТА)

Президентът на Молдова Мая Санду днес призова Европейския съюз да отвори всички преговорни клъстери с нейната страна до края на годината, предаде Ройтерс.

В изказване на срещата на върха на ЕС в Брюксел Санду добави, че Молдова ще продължи да въвежда важни реформи, включително в съдебната система и енергийния сектор.

По-рано днес еврокомисарят по разширяването на Европейския съюз Марта Кос, запитана за бъдещето на Приднестровието на фона на очакванията за начало на преговорите за присъединяването на Молдова, изрази очакване проблемът с този регион междувременно да намери решение. "Приднестровието е част от Молдова и вярвам, че преди присъединяването ще можем да решим този проблем", уточни тя.

Марта Кос също съобщи, че тази година най-значителен напредък бележат Албания, Черна гора, Украйна и Молдова и добави, че бъдещите договори за присъединяване трябва да съдържат по-силни защити, при спазване на принципа на равнопоставеността.

