МОЛДПРЕС: Териториалната реформа и местното самоуправление в Молдова са сред препоръките на Съвета на Европа за членство на страната в ЕС

Съветът на Европа (СЕ), който заседава в Страсбург, насърчи властите на Молдова да продължат да прилагат програмата за реформи, насочени към укрепване на местната демокрация, в рамките на мониторингов доклад относно прилагането на Европейската харта за местно самоуправление, предаде молдовската новинарска агенция МОЛДПРЕС.

Докладчиците на Конгреса Гудрун Мозлер-Тьорнстрьом (Австрия) и Урс Янет (Швейцария) оцениха напредъка, постигнат от Молдова в прилагането на Препоръка 436 на Съвета на Европа от 2019 г., включително подобреното сътрудничество между централните и местните власти, мерките за укрепване на фискалната децентрализация, по-добрите условия на труд за местните представители на изборни длъжности, по-балансиран и пропорционален административен надзор.

В същото време докладчиците приветстваха ангажимента на правителството да продължи териториалните реформи, за да се преодолее фрагментацията на местната администрация чрез Стратегията за реформа на публичната администрация 2023-2030 г. и да се улесни достъпът на местните власти до финансиране на инвестиции в инфраструктура чрез Местния инвестиционен фонд.

Въпреки това докладчиците идентифицираха по-структурни и функционални проблеми, като например припокриващи се или неясни местни компетенции, ограничена финансова автономия, неадекватно разграничаване на общинските земи, прекомерна административна тежест поради множество контролни органи, липса на квалифициран административен и правен персонал.

Молдова ратифицира Европейската харта за местно самоуправление през 1997 г., а СЕ гарантира спазването на нейните принципи чрез мониторингови дейности, като по този начин гарантира основните права на местната автономия.

След парламентарните избори, проведени на 28 септември 2025 г., председателят на молдовския парламент заяви, че териториалната и административната реформа трябва да гарантира, че услугите са възможно най-близо до хората, като отбеляза, че властите трябва да представят до началото на 2027 г. най-доброто решение за провеждане на реформата.

Председателят на молдовския парламент Игор Гросу добави, че административната реформа е била обсъждана на всички срещи, на които е присъствал по време на предизборната кампания. Според него реформата е неизбежна, макар че може да изглежда непопулярна.

