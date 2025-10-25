МОЛДПРЕС: Новият парламент трябва да поведе Молдова към Европейския съюз, заяви молдовският президент

Подробно търсене

Александър Евстатиев
Президентът на Молдова Мая Санду. Снимка: МОЛДПРЕС
Кишинев,  
25.10.2025 02:21
 (БТА)

Президентът на Република Молдова Мая Санду произнесе реч днес пред депутатите от XII-ия парламент, призовавайки за единство, отговорност и преданост към страната, предаде молдовската новинарска агенция МОЛДПРЕС. В обръщение, изпълнено с послания за мир, демокрация и европейска интеграция, тя заяви, че Молдова преживява най-сложния период от независимостта си и че мисията на новия парламент е историческа.

„Намираме се в началото на едно пътуване – с новоизбран парламент, на който гражданите повериха съдбата на страната за следващите четири години, но преди всичко му повериха мисията да поддържа мира в Молдова“, заяви молдовският държавен глава, подчертавайки, че новият законодателен орган носи надеждите и доверието на народа, както и огромен дълг да отговори на техните очаквания.

Санду предупреди, че Молдова се нуждае от единство и преданост повече от всякога. 

„Нужно е всеки, който от днес заема място в тази зала, да изпълни мандата с чест, добросъвестност и да действа изключително в интерес на Република Молдова“, подчерта тя.

Молдовският президент заяви, че мирът трябва да остане основата на вътрешната и външната политика на страната

„Мирът е най-ценното ни богатство и всички ние имаме задължението да го защитаваме в името на гражданите. Това е трудна мисия, защото светът преминава през период на силно напрежение и дълбока несигурност, а страната ни е изправена пред хибридни атаки, целящи да ни разделят, да ни уплашат и да ни отслабят“, каза Санду.

Обръщайки се към онези, които са служили на чужди интереси, Санду отправи строго послание. Тя се застъпи за външна политика, която е на страната на доброто и за укрепване на отношенията с мирните държави. 

“Ние, молдовците, които ценим традициите и християнските ценности, винаги трябва да бъдем на страната на мира. Не можем да позволим страната ни да се превърне в инструмент на агресора. Нашата солидарност с украинските бежанци, смелостта да останем стълб на стабилността в региона, ни донесоха признание и благодарност от целия свят”, посочи президентът на Молдова.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и МОЛДПРЕС)

/НВ/

