МОЛДПРЕС: Молдова има намерение да участва в изграждането на нов блок на АЕЦ "Черна вода", заяви молдовският министър на енергетиката

Молдова изрази намерението си да участва в изграждането на нов блок на атомната електроцентрала "Черна вода" в Румъния. Молдовският министър на енергетиката Дорин Жунгиету направи изявления в този смисъл, отбелязвайки, че дискусиите са в ранен етап, предаде молдовската новинарска агенция МОЛДПРЕС.

"Водят се преговори между компаниите. И съответно, да, Молдова също изрази намерение да участва в другия блок на "Черна Вода". Дискусиите са в ранен етап и трябва да намерим начин да финансираме това участие, но инициативата е много важна, особено след като ядрената енергия е безопасна и чиста енергия", каза Дорин Жунгиету в интервю за "Радио Франс ентернасионал" (RFI).

Министърът уточни, че Молдова в момента купува електроенергия на пазарни цени от Румъния, включително от "Нуклеарелектрика" (Nuclearelectrica), която управлява атомната електроцентрала "Черна вода".

"Молдова купува електроенергия от Румъния на пазарни цени. Вярно е, че до 1 юли Молдова се възползваше, както и крайните потребители в Румъния, от намалени цени. След 1 юли, когато пазарът беше либерализиран в Румъния, Молдова също купува електроенергия на пазарни цени. Така че никоя компания в Румъния не продава енергия на Молдова на преференциални цени. Има двустранни договори, които са сключени чрез преговори, но ние не получаваме безплатна енергия. Това е невярно", каза молдовският министър на енергетиката.

От 1 януари 2025 г. десният бряг на Днестър вече не получава електроенергия от електроцентралата "Кучурган", след като руската компания "Газпром" прекрати доставките на природен газ за Молдова. При тези условия потреблението се покрива от вътрешни източници и внос.

