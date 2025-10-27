Подробно търсене

Александър Евстатиев
МОЛДПРЕС: Молдова удължи преференциалните условия за транзит на газ до Украйна през Трансбалканския коридор, преминаващ през България
Снимка: МОЛДПРЕС
Кишинев,  
27.10.2025 15:24
 (БТА)
Националната агенция за енергийно регулиране на Молдова (ANRE) удължи крайния срок за преференциалните условия, установени по Трансбалканския коридор, който включва Гърция, България, Румъния, Молдова и Украйна, и насочени към укрепване на регионалната енергийна сигурност и осигуряване на доставките на природен газ за Украйна, предаде молдовската новинарска агенция МОЛДПРЕС. 

ANRE удължи крайния срок по „Маршрут 1“ за период от 6 месеца (ноември 2025 г. – април 2026 г.), с цел да се приложи 50-процентното намаление на транспортните такси за молдовския оператор на системи за пренос на природен газ „Вестмолдтрансгаз“ ООД (Vestmoldtransgaz) в точките на междусистемно свързване Каушени-Гребеники. 

Преференцията предоставя 25% отстъпка от таксите за транспорт на газ през Гърция и България, 50% през Румъния и Молдова и 46% в Украйна, при условие че газът се транспортира през верига от междусистемни връзки директно до подземните хранилища в Украйна. Министерството на енергетиката на Република Молдова уточни, че чрез тази инициатива Украйна е подкрепена в усилията си да закупи газ за зимния сезон, като се има предвид, че енергийната ѝ инфраструктура е обект на атаки от Русия.

Същевременно ANRE заяви, че чрез това решение Молдова е засилила ролята си на регионален транзитен коридор, улеснявайки транспорта на природен газ от Гърция до Украйна и допринасяйки за диверсификацията на маршрутите и източниците на доставка. В дългосрочен план се очаква увеличение на транспортираните обеми, както и последващо намаление на тарифите за потребителите на преносната система, управлявана от „Вестмолдтрансгаз“ ООД.

В края на май операторите на системи за пренос на природен газ от България, Гърция, Молдова, Румъния и Украйна съвместно предложиха преференции за периода юни-октомври 2025 г., предназначени да улеснят транспорта на природен газ от Гърция до Украйна.

Природният газ беше транспортиран по Трансбалканския коридор, стратегически позициониран през следните точки на междусистемна връзка: Сидирокастрон-Кулата, Кардам-Черна вода, Исача-Орловка, Каушени-Гребеники. 

