МОЛДПРЕС: Молдова удължи преференциалните условия за транзит на газ до Украйна през Трансбалканския коридор, преминаващ през България

Националната агенция за енергийно регулиране на Молдова (ANRE) удължи крайния срок за преференциалните условия, установени по Трансбалканския коридор, който включва Гърция, България, Румъния, Молдова и Украйна, и насочени към укрепване на регионалната енергийна сигурност и осигуряване на доставките на природен газ за Украйна, предаде молдовската новинарска агенция МОЛДПРЕС.

ANRE удължи крайния срок по „Маршрут 1“ за период от 6 месеца (ноември 2025 г. – април 2026 г.), с цел да се приложи 50-процентното намаление на транспортните такси за молдовския оператор на системи за пренос на природен газ „Вестмолдтрансгаз“ ООД (Vestmoldtransgaz) в точките на междусистемно свързване Каушени-Гребеники.

Преференцията предоставя 25% отстъпка от таксите за транспорт на газ през Гърция и България, 50% през Румъния и Молдова и 46% в Украйна, при условие че газът се транспортира през верига от междусистемни връзки директно до подземните хранилища в Украйна. Министерството на енергетиката на Република Молдова уточни, че чрез тази инициатива Украйна е подкрепена в усилията си да закупи газ за зимния сезон, като се има предвид, че енергийната ѝ инфраструктура е обект на атаки от Русия.

Същевременно ANRE заяви, че чрез това решение Молдова е засилила ролята си на регионален транзитен коридор, улеснявайки транспорта на природен газ от Гърция до Украйна и допринасяйки за диверсификацията на маршрутите и източниците на доставка. В дългосрочен план се очаква увеличение на транспортираните обеми, както и последващо намаление на тарифите за потребителите на преносната система, управлявана от „Вестмолдтрансгаз“ ООД.

В края на май операторите на системи за пренос на природен газ от България, Гърция, Молдова, Румъния и Украйна съвместно предложиха преференции за периода юни-октомври 2025 г., предназначени да улеснят транспорта на природен газ от Гърция до Украйна.

Природният газ беше транспортиран по Трансбалканския коридор, стратегически позициониран през следните точки на междусистемна връзка: Сидирокастрон-Кулата, Кардам-Черна вода, Исача-Орловка, Каушени-Гребеники.

