ГПБ: Пътят на Грузия към ЕС е свързан с ценности и ние се стремим да станем част от него, заяви грузински депутат

Пътят на Грузия към Европейския съюз е свързан с ценности и ние се стремим да станем част от него, заяви депутатът от управляващата партия в Грузия Леван Мачавариани в коментар по повод доклад на Европейската комисия за разширяването на Съюза, съобщи грузинската обществена медия ГПБ.

"Разпространяването лъжи и напълно безпочвени обвинения срещу управлението в Грузия започна още в деня, когато започна войната в Украйна. Пътят към Европейския съюз минава през споделени ценности. Именно заради тях искаме да се присъединим към ЕС. Днес обаче този Съюз е далеч от първоначалните си принципи", заяви депутатът.

Той изрази надежда до 2030 г., когато официално се предвижда в ЕС да бъдат приети още държави, ситуацията ще се е променила драстично. "Виждаме признаци, че някои държави от ЕС вече започват да се "пробуждат". Грузия и грузинският народ са пример за това как се защитава суверенитетът на една страна с решителност и достойнство. Затова никой няма да ни попречи до 2030 г. да бъдем най-подготвената страна за членство в ЕС", подчерта Мачавариани.

Той допълни, че "в доклад на ЕК, публикуван преди около месец, Грузия заема водещи позиции във всички области, които преди бяха обект на критики. Ние изпреварваме не само кандидатките, но и някои членки на ЕС. Въпреки атаките срещу нас нямаме друг избор освен да им отговаряме, защото сме горда нация. Но отговаряме с факти и аргументи, а не с емоции. Очакваме отношението към Грузия да се промени. Нашата външна политика е проевропейска и това е записано в Конституцията. Никой не може да даде пример за нещо, което партията "Грузинска мечта" е направила в полза на Русия през последните 13 години, нито за това, че е увеличила руското влияние в страната."

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ГПБ)