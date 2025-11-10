ГПБ: "Грузинска мечта" е приела стратегията, че най-добрата защита е нападението, защото няма други варианти, заяви опозиционна депутатка

Шалва Папуашвили и партията "Грузинска мечта" очевидно са приели стратегията, че най-добрата защита е нападението, защото нямат други варианти, заяви опозиционната депутатка Тата Хведелиани от грузинската партия "Гахария за Грузия", цитирана от грузинската обществена медия ГПБ.

Тя коментира изявление на председателя на парламента Шалва Папуашвили, който каза, че "Брюксел трябва да възстанови отношенията си с грузинския народ чрез уважение към европейските ценности" и че "ако наистина желае да се върне към тези ценности, първата стъпка е да признае и да уважава демокрацията".

Според Хведелиани обаче представителите на "Грузинска мечта" би трябвало да говорят не за Брюксел, а за състоянието, в което е самата Грузия при тяхното управление.

"На практика те се отказаха от европейското бъдеще на страната и с помощта на партия "Единно национално движение" вкараха Грузия в политическа безизходица. Сега слушаме дълги речи за това как да се върнем към европейските ценности, но много по-смислено би било, ако се заемат с реалните проблеми и ситуацията, в която се намира страната при тяхното управление", подчерта Тата Хведелиани.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ГПБ)