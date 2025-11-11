ГПБ: Няма никакви основания или очаквания за спиране на безвизовия режим между Грузия и ЕС, заяви председателят на грузинска парламентарна комисия

Няма никакви основания или очаквания за спиране на безвизовия режим между Грузия и Европейския съюз, заяви председателят на грузинската парламентарна комисия по европейска интеграция Леван Махашвили пред грузинската обществена медия ГПБ.

"Безвизовото пътуване се превърна в инструмент за политически натиск в техните ръце", посочи Махашвили, визирайки едната част от опозицията в Грузия, която според него настоява колкото се може по-скоро да бъде премахнат безвизовия режим между страната и ЕС.

Той подчерта, че подобна мярка няма да засегне сериозно отделни групи, но би навредила на интересите на страната и на гражданите ѝ. "Опозицията добре разбира това, но въпреки това призовава за спиране на безвизовия режим за грузинските граждани. Те или не осъзнават последствията, или съзнателно действат срещу интересите на държавата, поставяйки собствените си цели над благополучието на народа", каза още Махашвили.

По думите му единствените, които в момента водят кампания за прекратяване на безвизовото пътуване, са представители на опозицията, като активно лобират за това в европейските столици. "Както е известно, няма общо съгласие по този въпрос. Много държави от ЕС смятат, че подобна стъпка би била неоснователна и погрешна - тя може да отвори "кутията на Пандора" и да предизвика верижна реакция, засягаща и други страни. Затова няма нито причини, нито очаквания безвизовият режим да бъде отменен", каза в заключение председателят на комисията.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ГПБ)