Партньорите подготвят нови пакети помощи в подкрепа на Украйна, съобщи Зеленски

Светослав Танчев
Украинският президент Володимир Зеленски. Снимка: Leon Neal/Pool via AP
Киев,  
06.11.2025 22:53
Партньорите подготвят нови пакети помощи в подкрепа на Украйна, съобщи тази вечер украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ.

"Подготвяме споразумения с европейските партньори за новите ни способности в областта на отбраната и активните операции. През следващите седмици - през ноември, ще ги финализираме. Ще има нови пакети помощи в подкрепа на Украйна", каза Зеленски във вечерното си видео обръщение.

Украинският президент добави, че се подготвя и споразумение относно военните способности на Украйна.

Както Укринформ съобщи по-рано, Украйна получи 73,7 млн. евро като част от безвъзмездната помощ от ЕС за строителството на железопътната линия Скнилов-Мостиска.

