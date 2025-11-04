Започва ремонт на участъци от уличната мрежа в Сливен

Община Сливен започва изпълнението на текущата си ремонтна програма за ноември 2025 г., съобщиха от общинския пресцентър.

Тя обхваща градски райони, при които след обследване е установена необходимост от неотложен ремонт. Сред тях попадат участъци от ул. „Балатон“, ул. „Георги С. Раковски“, ул. „Никола Карев“, бул. „Ген. Скобелев“, ул. „Ген. Столетов“ и ул. „Одрин“.

Приоритетно ще се извършват дейности и в кв. „Клуцохор“ – по участъци от улиците „Димитър Кавалджиев“ и „Баба Тонка“. Текущ ремонт ще бъде извършен и по пътната настилка на бул. „Илинденско въстание“ – до жп гарата, както и на бул. „Банско шосе“ – в района на кръговото кръстовище до КАТ.

В програмата са включени още участъци от улици в кварталите „Българка“, „Ново село“, „Дружба“, „Младост“, площад „Стоил войвода“ и други, възникнали допълнително.

Ремонтни дейности се предвиждат и по транспортни подходи в крайградските урбанизирани зони – селищно образувание „Изгрев“, в Индустриалната зона и други, възникнали допълнително.

От общинския отдел „Техническа инфраструктура“ информираха, че текущата ремонтна програма ще се изпълнява до края на ноември.

БТА припомня, че през септември кметът Стефан Радев увери, че асфалтирането на улиците и тротоарите в сливенския квартал „Речица“ може да започне още на следващия ден след издаването на акт 16 – окончателният документ за въвеждане в експлоатация на изградената ВиК инфраструктура.

Тогава жителите на квартала протестираха пред сградата на Община Сливен заради разкопаните от години улици и заплашиха с блокада на пътища. В района повече от четири години се изпълняват проекти за подмяна на водопровода и изграждане на канализация. Хората настояват за асфалтиране на улиците и искат обезщетение.