"Райнметал" е в заключителна фаза на преговори за многомилиарден договор за боеприпаси, каза главният изпълнителен директор Армин Папергер

Германският отбранителен концерн "Райнметал" е в последната фаза на преговорите за мултимилиарден договор за доставка на боеприпаси, заяви главният изпълнителен директор Армин Папергер в интервю за Ройтерс.

Говорейки след символичната първа копка на фабрика за боеприпаси в Литва, Папергер уточни, че стойността на сделката ще бъде "десетки милиарди евро". Той допълни, че компанията води и преговори с германското правителство за доставка на сателитна система.

Германия планира да увеличи военните си разходи до 3,5% от БВП до 2029 г., след като миналата година за първи път тя постигна досегашната цел на НАТО, изразходвайки 2% от своя БВП на година за отбрана. За да осигури финансиране, Берлин прие изключение, което позволява инвестициите в отбранителни способности да не се считат за нарушение на конституционните правила за държавния дълг, известни като "дългова спирачка".

Папергер отбеляза, че ситуацията с вътрешните поръчки към "Райнметал" e добра и се очаква силен растеж през 2026 г.

"В момента обсъждаме възможността да отворим фабрика за дронове в Балтийските страни", заяви той, като уточни, че това може да бъде съвместна инвестиция с тези страни.

Главният изпълнителен директор добави, че съвместната инвестиция на "Райнметал" и италианската компания "Леонардо" за производство на сухопътни машини напредва. Първият договор за бронирани превозни средства на стойност няколкостотин милиона евро вече е подписан, а през следващите 12 месеца се очакват поръчки за около 5 милиарда евро.