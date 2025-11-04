Подробно търсене
РАЗШИРЕНА

"Райнметал" е в заключителна фаза на преговори за многомилиарден договор за боеприпаси, каза главният изпълнителен директор Армин Папергер

Атанаси Петров
"Райнметал" е в заключителна фаза на преговори за многомилиарден договор за боеприпаси, каза главният изпълнителен директор Армин Папергер
"Райнметал" е в заключителна фаза на преговори за многомилиарден договор за боеприпаси, каза главният изпълнителен директор Армин Папергер
Главният изпълнителен директор на "Райнметал" Армин Папергер. Снимка: АП/Martin Meissner
Берлин/Вилнюс,  
04.11.2025 16:53
 (БТА)

Германският отбранителен концерн "Райнметал" е в последната фаза на преговорите за мултимилиарден договор за доставка на боеприпаси, заяви главният изпълнителен директор Армин Папергер в интервю за Ройтерс.

Говорейки след символичната първа копка на фабрика за боеприпаси в Литва, Папергер уточни, че стойността на сделката ще бъде "десетки милиарди евро". Той допълни, че компанията води и преговори с германското правителство за доставка на сателитна система.

Германия планира да увеличи военните си разходи до 3,5% от БВП до 2029 г., след като миналата година за първи път тя постигна досегашната цел на НАТО, изразходвайки 2% от своя БВП на година за отбрана. За да осигури финансиране, Берлин прие изключение, което позволява инвестициите в отбранителни способности да не се считат за нарушение на конституционните правила за държавния дълг, известни като "дългова спирачка".

Папергер отбеляза, че ситуацията с вътрешните поръчки към "Райнметал" e добра и се очаква силен растеж през 2026 г.  

"В момента обсъждаме възможността да отворим фабрика за дронове в Балтийските страни", заяви той, като уточни, че това може да бъде съвместна инвестиция с тези страни.

Главният изпълнителен директор добави, че съвместната инвестиция на "Райнметал" и италианската компания "Леонардо" за производство на сухопътни машини напредва. Първият договор за бронирани превозни средства на стойност няколкостотин милиона евро вече е подписан, а през следващите 12 месеца се очакват поръчки за около 5 милиарда евро.

/ГГ/

Свързани новини

03.11.2025 14:56

Румъния подписа договор с германската компания "Райнметал" за фабрика за производство на барут

Румъния започва да се очертава като играч с потенциал в отбранителната индустрия в Югоизточна Европа чрез партньорството си с германската оръжейна компания "Райнметал", заяви днес румънският премиер Илие Боложан, след като участва в церемония по подписване на споразумение за учредяването на компанията "Райнметал-Виктория" за производство на барут, предаде Аджерпрес.
29.10.2025 17:56

Правителството образува ново дружество с държавно участие в капитала за изграждането на завода за барут и боеприпаси

Министерският съвет прие разпореждане за образуване на еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала - „Иганово“ ЕАД, съобщиха от правителствената пресслужба.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:12 на 04.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация