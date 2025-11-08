Спартак Плевен изненада Черно море Тича във Варна

Среща от 6-ия кръг на Националната баскетболна лига (НБЛ):

Черно море Тича – Спартак 81:90 (22:22, 22:22, 22:18, 15:28)

Зала „Христо Борисов“;

Зрители - 800;

Съдии – Калоян Костов, Мирослав Камбуров и Константин Русев;

Най- резултатни: Николай Стоянов 19 т., Ламонт Уест 18 т. (Черно море Тича); Мартин Сотиров 19 т., Джулиен Люйс 16 т. (Спартак);

Отборът на Спартак Плевен поднесе изненадата и победи като гост Черно море Тича във Варна в мач от шестия кръг на Националната баскетболна лига. В доста оспорвана среща, с игра на приливи и отливи и от двата тима, гостите успяха да измъкнат успеха с 90:81. Победата е четвърта за плевенчани, които имат и една загуба. Черно море Тича е с четири успеха и две поражения. За Черно море Тича Георги Боянов завърши с дабъл-дабъл – 11 точки и 12 борби.

В началото на мача и двата отбора допускаха доста грешки при стрелбата. Гостите успяха да вкарат първия кош в двубоя и за малко повече от три минути игра поведоха с 5 точки при 7:2. Домакините реализираха първите си точки от игра след 4 минути и 33 секунди, когато Алонзо Гафни вкара 2 точки за 6:9. Черно море Тича на два пъти намаляваше пасива си до 2 точки, но Спартак успяваше отново да поведе и с кош на Мартин Русев малко повече от 3 минути преди края на първия период поведе с 6 точки – 17:11. 40 секунди пред края на първата част домакините изравниха при 20:20 с кош на Цветомир Чернокожев, а резултатът в края на четвъртината бе 22:22. В началото на втория период Спартак отново поведе в резултата, а тимът на Черно море Тича на три пъти успяваше да се доближи до точка от съперника, последно при 28:29. След този резултат гостите дръпнаха с 4 точки, но с тройка на Джелани Уотсън-Гейл и кош на Николай Стоянов Черно море Тича поведе за първи път в мача при 35:34 около 4,47 минути преди почивката. Гостите отново успяха да поведат в резултата, но домакините обърнаха в своя полза с 4 точки в самия край на втората част. С кошове на Кавон Скот и Виктор Гергов гостите изравниха около 24 секунди преди почивката. В оставащото време Черно море Тича организира атака, но не успя да вкара кош и на полувремето резултатът бе 44:44.

След почивката се стрелбата на двата отбора бе като в началото на срещата - с доста грешки. След като гостите поведоха в началото ѝ, домакините обърнаха в своя полза при 49:48 с кош на Алонзо Гафни, който пресече пас и самостоятелно реализира. Последва много силна игра на Черно море Тича в защита, в резултат на което те реализираха още 7 точки – 4 на Ламонт Уест и тройка на Георги Боянов, и резултатът стана 56:48 в средата на третия период. Около 3:10 минути преди края на третата част преднината на домакините стана 10 точки след кош на Георги Боянов. В последната минута и половина на третия период отборът на Спартак се възползва максимално от грешки на домакините и успя да стопи разликата 12 до само 4 точки – 62:66, преди последната решителна част. Гостите започнаха много по-добре последния период и за две минути и половина вкараха 8 срещу 2 точки и не само изравниха (68:68), но и поведоха със 70:68. Домакините реагираха като попарени и с тройка на капитана Николай Стоянов и тройка и кош на Джерани Уотсън-Гейл обърнаха резултата в своя полза – 75:70. Гостите също отвърнаха майсторски, вкараха 7 поредни точки и поведоха със 77:75. Малко повече от 2 минути преди края Спартак поведе със 7 точки при 84:77 и доигра спокойно двубоя за успех с 90:81.