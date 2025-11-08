Шестима кандидати ще се борят за президентския пост в босненската Република Сръбска на предсрочни избори на 23 ноември

Предизборната кампания за предсрочните президентски избори в босненската Република Сръбска започна днес, а кандидатът на управляващата партия още в началото отправи сигнал към потенциалните гласоподаватели, че вотът е на практика референдум за нивото на одобрение към отстранения от поста бивш лидер Милорад Додик, съобщава ХИНА.

Предсрочните избори за президент на Република Сръбска бяха свикани, след като мандатът на Додик беше прекратен след окончателно съдебно решение, което го осъди на една година затвор и шестгодишна забрана за заемане на публична длъжност заради неспазване на решенията на Върховния представител на международната общност в Босна и Херцеговина.

"Време е да потвърдим мандата, който народът даде на президента Милорад Додик преди три години. Тези избори не са обикновени. Те са плебисцит, в който ние трябва да защитим и потвърдим народната воля", написа Синиша Каран, кандидатът на управляващата коалиция, водена от Съюза на независимите социалдемократи (СНСД) на Додик, в публикация в социалната мрежа Екс.

Каран в момента е министър на научното и технологичното развитие и висшето образование в правителството на Република Сръбска. Преди това години наред той беше министър на вътрешните работи и е смятан за верен съюзник на известния с проруските си и националистически позиции Додик, отбелязва агенцията.

Бивш полицейски служител в годините преди войната в Босна, Каран беше включен в списъка със санкции на САЩ - от който по-късно беше премахнат заедно с Додик - заради участие в изготвянето на законодателство за потенциално отцепване на Република Сръбска от Босна и Херцеговина.

Основният му съперник ще бъде Бранко Блануша, подкрепен от мнозинството от опозиционните партии. Професор във Факултета по електроинженерство в Баня Лука, Блануша влиза в надпреварата с ограничен политически опит, но вярва, че може да победи Каран, като се позовава на аргумента, че на мнозинството от хората в Република Сръбска им е омръзнало от политиката на Додик, белязана от постоянни кризи, напрежение и широкоразпространена корупция.

Други четирима кандидати също ще участват в насрочените за 23 ноември избори, но анализаторите оценяват, че никой от тях няма реален шанс за победа, посочва ХИНА.

Според Дейтънското мирно споразумение, сложило край на войната в Босна (1992-1995 година), страната е разделена на две полуавтономни части – Република Сръбска, населена предимно с босненски сърби, и мюсюлманско-хърватската Федерация Босна и Херцеговина, където живеят босненски мюсюлмани (бошняци) и босненски хървати. Всяка част има собствено правителство, парламент и полиция, но двете са свързани чрез общи институции на държавно равнище, включително съдебна система, армия, служби за сигурност и данъчна администрация. В Дейтънското споразумение се урежда и ролята на Върховния представител на международната общност, който има широки правомощия, включително да налага закони и да уволнява официални длъжностни лица.