Днес започва предизборната кампания за предсрочните президентски избори в босненската Република Сръбска, предаде новинарската агенция на Република Сръбска СРНА.

Предсрочните избори за президент в Република Сръбска ще се произведат на 23 ноември, а предизборната кампания ще бъде активна до 7 ч. сутринта на 22 ноември, когато започва предизборното мълчание.

Изборите бяха насрочени от Централната избирателна комисия на Босна, след като босненският съд прекрати мандата на президента Милорад Додик.

Комисията припомня, че е забранено на политическите субекти да използват медиите за представяне на фалшива информация, която би могла да наруши изборния процес и да разпространи дезинформация.

Също така Комисията призовава политическите партии, техните привърженици, както и независимите кандидати да се въздържат от изявления, които всяват напрежение, и да водят честна предизборна кампания.

Бившият президент на Република Сръбска Милорад Додик беше осъден на 1 август на една година затвор и шестгодишна забрана за заемане на публична длъжност заради неспазване на решенията на Върховния представител на международната общност. Додик беше признат за виновен в подписването на указ за обнародване на закони, които Върховният представител в Босна и Херцеговина Кристиан Шмит преди това беше отменил. С тези закони законодателните органи в Република Сръбска се опитаха да предотвратят прилагането на решенията на Конституционния съд на Босна и Херцеговина и Върховния представител на територията на федеративната единица, населена предимно с босненски сърби.

Според Дейтънско мирно споразумение, сложило край на войната в Босна (1992-1995 година), страната е разделена на две полуавтономни части – Република Сръбска, населена предимно с босненски сърби, и мюсюлманско-хърватската Федерация Босна и Херцеговина, където живеят босненски мюсюлмани (бошняци) и босненски хървати. Всяка част има собствено правителство, парламент и полиция, но двете са свързани чрез общи институции на държавно равнище, включително съдебна система, армия, служби за сигурност и данъчна администрация. В Дейтънското споразумение се урежда и ролята на върховния представител на международната общност, който има широки правомощия, включително да налага закони и да уволнява официални длъжностни лица.