В Турция започва 14-дневно гласуване на държавния бюджет

В Меджлиса (парламента) на Турция започва процедура по гласуване на Държавния бюджет за 2026 г. Дебатите за разходите на държавата се пренасят в пленарната зала и ще продължат 14 дена, съобщи турската държавна телевизия „ТРТ Хабер“, като разпространи график за приемането бюджетите на всяка една от отделните институции.

Гласуването в пленарната зала е следващият етап от одобряването на средствата, след като всеки министър или съответен ръководител на държавна институция представи и защити исканите средства и приоритетите, които стоят зад тях, пред Комисията по бюджет в Меджлиса.

Цялостното приемане на Закона за държавния бюджет за 2026 г. ще включва заседания през делничните и почивните дни, които ще продължават до изчерпването на дневния ред за съответния ден. Днес е предвидено да бъде разгледана общата бюджетна рамка, а заседанията започват от утре, 9 декември 2025 г., като първите ще бъдат водени от председателя на Меджлиса Нуман Куртулмуш.

Очаква се при представянето на бюджета да има изказвания от страна на вицепрезидента на Турция Джевдет Йълмаз, както и от страна на председателите и съпредседателите на парламентарните групи.

От 9 до 17 декември е предвидено разглеждане на бюджета на всяка от институциите. На 18 декември трябва да бъдат гласувани първите 8 члена от Закона за държавния бюджет, на 19 декември – останалите 7 члена. На 20 декември предстои гласуване на Закона за окончателната сметка, а на 21 декември – Бюджетът на Турция за 2026 г. в неговата цялост, след което ще бъде дадена и възможност за изказвания на депутатите в пленарната зала на Меджлиса.

По време на процедурата по гласуване на бюджета в турския парламент няма да бъдат допускани посетители и няма да има заседания на парламентарните групи на отделните политически партии.