Партията на Додик номинира Синиша Каран, който е под американски санкции, за президент на Република Сръбска,

Синиша Каран – министър на научното и технологичното развитие и висшето образование на Република Сръбска, който е под американски санкции, е кандидатът на Съюза на независимите социалдемократи (СНСД) за президент на босненската съставна част, населена предимно с етнически сърби, съобщи Радио Свободна Европа. Каран години наред беше сред най-близките сътрудници на лидера на партията и доскорошен президент на Република Сръбска Милорад Додик, припомня РСЕ.

На вчерашното заседание на Управителния съвет на СНСД в Баня Лука Додик обяви, че партията му ще вземе участие в предсрочните президентски избори, насрочени за 23 ноември, въпреки че преди това беше заявил, че ще ги бойкотира.

Република Сръбска остана без президент през август, когато Додик беше лишен от мандат след присъда за неподчинение на решения на върховния представител на международната общност в страната Кристиан Шмит. Додик беше осъден на една година затвор, която замени с еквивалентна парична глоба, и му беше забранено да заема публична длъжност през следващите шест години.

Синиша Каран, 63-годишен доктор по право и университетски професор, беше назначен за министър на вътрешните работи на Република Сръбска след общите избори в Босна и Херцеговина през 2022 г., припомня РСЕ. По време на реконструкцията на правителството на федеративната единица в началото на септември тази година той пое ръководството на Министерството на научното и технологичното развитие и висшето образование.

В следвоенния период в Босна и Херцеговина Каран заема няколко ръководни позиции в Министерството на вътрешните работи на Република Сръбска, както и в Държавната агенция за разследване и защита (СИПА). Работи като съветник на президента на Република Сръбска от 2008 г., а също така е бил ангажиран като генерален секретар на правителството на федеративната единица и председател на Съвета за защита на конституционния ред на Република Сръбска.

Каран е в черния списък на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ от началото на тази година, поради участието си в организирането на честването на 9 януари като Ден на Република Сръбска, припомня РСЕ. Санкциите бяха обявени няколко дни след като Денят на Република Сръбска беше отбелязан на 9 януари с парад по улиците на Баня Лука, който Конституционният съд на Босна и Херцеговина три пъти обяви за противоконституционен.