Оскар Пиастри вярва, че може да бъде шампион във Формула 1 въпреки представянето си до момента в Сао Пауло

Австралийският пилот на Макларън Оскар Пиастри вярва, че може да спечели световната титла във Формула 1, въпреки че отпадна на спринта на състезанието в Сао Пауло и остана четвърти в квалификацията за днешното Гран при на Бразилия, съобщи Ройтерс.

Пиастри сега изостава с девет точки от съотборника си от Макларън и лидер в шампионата Ландо Норис в генералното класиране, като остават три кръга след Бразилия, а преди спринта беше само на точка зад него. Допълнителен удар е, че Норис си осигури първа позиция за неделя.

"Все още вярвам, че мога да изляза и да печеля състезания и да спечеля шампионата", каза Пиастри пред репортери след квалификацията. "Но, знаете ли, очевидно нещата не идват толкова лесно, колкото бих искал в момента", призна той.

24-годишният състезател е спечелил седем състезания досега този сезон, докато Норис е в шест, но не е бил на подиума от Гран При на Италия през септември.

Пиастри също беше победен в последните пет състезания от своя съотборник.

Норис се възползва от скорошните трудности на австралиеца и си върна лидерството в генералното класиране с убедителна победа на Гран При на Мексико миналия месец.

"Самите квалификации не бяха лесни, малко странна сесия и уикенд, като меката гума просто не работеше по някаква причина", каза Пиастри за деня си. Пилотът на Макларън добави, че се е затруднил да подобри времето си за обиколка по време на квалификациите в събота и не е успял да извлече максимума от колата си, описвайки условията на Интерлагос като "малко трудни".

На въпроса как може да обърне нещата в неделя, Пиастри отговори: "Просто се опитайте да изпреварите няколко коли. Това е всичко, което мога да опитам да направя, да се опитам да се възползвам от всички възможности, които се появят, и да видя какво ще се случи", каза пилотът. Австралиецът ще се подреди зад Норис, Кими Антонели от Мерцедес и Шарл Льоклер от Ферари.