Ландо Норис ще потегли от полпозишън в неделното състезание за Голямата награда на Бразилия във Формула 1

Водачът в класирането във Формула 1 Ландо Норис ще потегли от първа позиция в неделното състезание за Голямата награда на Бразилия във Формула 1.

Британският пилот на МакЛарън постигна най-бърза обиколка в последната част на квалификационната сесия на пистата "Интерлагос" от 1:09.511 минути. Той изпревари с 0.174 секунди италианеца Кими Антонели от Мерцедес и с 0.294 секунди монегсеца Шарл Льоклер с Ферари, които заеха втора и трета позиция в квалификацията.

От втора редица до Льоклер ще потегли вторият във временното класиране Оскар Пиастри. Австралиецът, който също кара за МакЛарън, изостана с 0.375 секунди от съотборника си Норис.

Веднага след тях на старта ще застанат французинът Исак Хаджар от Рейсинг Булс и британецът Джордж Ръсел от Мерцедес, които заеха пето и шесто място в квалификацията.

Изненадващо световният шампион с Ред Бул Макс Ферстапен постигна едва 16-о време в първата част от сесията и не успя да продължи към Q2 и Q3. При изоставане от 41 точки от Норис и само четири оставащи състезания до края на сезона това със сигурност не бе мечтан развой за нидерландеца, който се стреми към пета поредна титла.