Светослав Танчев
Силно земетресение разтърси северното крайбрежие на Япония, издадено е предупреждение за опасност от цунами
Снимка: БТА
Токио,  
09.11.2025 11:25
 (БТА)

Японската метеорологична агенция съобщи, че днес е било регистрирано силно земетресение с магнитуд 6,7 по предварителни данни край северното крайбрежие на Япония, предаде Асошиейтед прес.

Земният трус е разтърсил бреговете на японската префектура Ивате и е бил на дълбочина 10 км под морската повърхност.

Япония издаде предупреждение за опасност от цунами в префектура Ивате, съобщи телевизия Ен Ейч Кей (NHK), като призова жителите да се отдалечат от крайбрежните райони.

Очаква се вълната цунами да бъде с височина около един метър, допълни японската обществена телевизия.

