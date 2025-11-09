Рисунката на Роуз от "Титаник" вече радва ценителите на киното в Истанбул, Джеймс Камерън пристига в мегаполиса през януари

Голямото кино от големия екран е на една ръка разстояние и буквално можем да го докоснем в Музея на киното в Истанбул, където са изложени над 300 макета и рисунки, които световноизвестният режисьор Джеймс Камерън е създал за своите филми.

"Терминатор", "Титаник", "Аватар" – из залите на музея отново си спомняме за онези заглавия, които отново и отново събират своите почитатели при всяко повторение.

"Мисля, че Джеймс Камерън е първопроходник. Засяга теми, върху които никой друг не се е фокусирал. Виждаме в неговите филми това, което сега през 2025 г., виждаме през компютъра и дигиталния свят. Преди 40 години той самият, рисувайки, е успял да покаже света и да осъществи мечтите си. Затова е много ценен. "Титаник" е филм, който разби световните рекорди, а по-късно с "Аватар" той отново счупи личния си рекорд", разказа в интервю за БТА организаторът на изложбата.

В Музея на киното е рисунката на Роуз (Кейт Уинслет), която Джак (Леонардо ди Каприо) рисува в един от най-запомнящите се моменти от "Титаник". Във витрините стои специално изработено за изложбата копие на бижуто от "Титаник” - "Сърцето на океана". В Истанбул гостуват също така рисунките на капитана и каютите. Филмовите кадри от тази сцена, прожектирани до тях, правят още по-въздействаща срещата с експонатите.

"Според мен Джейм Камерън е режисьор, който изразява много ясно чувствата чрез своите филми. Видяхме това и в "Титаник" – разстоянието между хората, класовото различие и как това не представлява пречка пред любовта. Световно известен филм, който остана в историята", каза организаторът.

Изложбата гостува в Турция от 27 септември, след като вече е била в Италия, Франция, САЩ и Швейцария.

Още по-голямото събитие за Истанбул обаче ще бъде пристигането на Джеймс Камерън през януари.

"Наред с това да бъдем домакини на съкровище, което ще бъде предадено на поколенията, ние ще бъдем свидетели и на този необикновен момент, когато известният творец среща лично зрителите с творбите си", заяви директорът на Музея за кино в Истанбул Бирдал Данълдъз.

Организаторите все още не съобщават подробности около програмата на посещението на Джеймс Камерън.

Изложбата ще остане в Истанбул до края на февруари.